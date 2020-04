Natrhejte si všelék plný vitaminu C. Z mladých kopřiv si můžete připravit i sirup

Od nepaměti jsou symbolem jara kopřivy. Plevel, který za normálních okolností přehlížíme, je plný vitaminů. Jen čaj z kopřivových výhonků zbaví vaše tělo nánosu zimních škodlivin, má totiž pročišťující účinky.

Kopřiva dvoudomá je hojně rozšířena po celém území republiky bez ohledu na výšková pásma

jde o velmi léčivou divokou bylinu



obsahuje chlorofyl, betakaroten, vitamín C, fl avonoidy, vitamín B2 a minerály



v léčitelství se využívá kořen, listy i květy



z kořene se vyrábí tinktura pro růst vlasů



díky vysokému obsahu železa je vhodná při chudokrevnosti



čaj z listů kopřivy čistí krev a detoxikuje játra



listy kopřivy můžeme použít do polévek nebo místo špenátu



Kopřiva dvoudomá má mnoho léčivých vlastností. Trhat byste ji ale měli daleko od silnic a továren. O tom, že mladé listy kopřiv jsou nejen chutné, ale i životadárné, existuje mnoho důkazů. V českém lidovém léčitelství se kopřivy využívají odjakživa.



Dá se z nich vyrobit i léčivá tinktura nebo směs na čištění krve a léčbu hemeroidů. Odvar je doporučován k zevnímu použití proti padání vlasů, kopřivce a svědivým vyrážkám. V kopřivovém odvaru se můžete i vykoupat, prospěje to pleti.

Mezi účinnými látkami, které kopřiva obsahuje, najdete například vitamin B1 a C, kyselinu mravenčí, octovou a pantotenovou, histamin a serotonin. Přiměřená konzumace kopřiv může mít i protirakovinné účinky a má dobrý vliv na metabolismus.

Často se používá do nádivky, polévek, místo špenátu, lístky se suší na čaj. Ale vyrobit si doma můžete i chutný sirup, aniž byste použili cukr. Jednoduše jej osladíte medem.

Kopřivový sirup

40 vrchních částí kopřiv

6 citronů



3 l studené vody



1 kg třtinového cukru nebo 200 g medu



Postup: Kopřivy omyjte jen krátkým ponořením do vody. Do velké uzavíratelné nádoby si dejte kopřivy a na plátky nakrájené citróny. Přikryjte a necthe 24 hodin louhovat. Druhý den promíchejte a sceďte tekutinu přes sítko. Přidejte do ní cukr nebo med a ještě další den nechte odležet. Pokud jste přidali cukr, jednou za čas promíchejte. Pokud med, není potřeba míchat. Skladujeme v čisté nádobě v lednici.