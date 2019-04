Co s vajíčky po Velikonocích? Přinášíme pět receptů

Vajíčko má v českém velikonočním menu přímo symbolický význam a využívat se může v různých podobách. Barevné kraslice jsou vnímány jako symbol nového života a znovuzrození. Ale co s nimi po Velikonocích? Nahromadily se vám doma a teď nevíte, co s nimi? Server Lidovky.cz přináší pět tipů, co z vajec připravit.

Nezapomeňte ale, že i vejce mají omezenou dobu trvanlivosti. Pokud máte vejce už oloupaná, dejte je do lednice do misky s vodou. Vodu každý den vyměňujte - vajíčka by měla vydržet až týden. Pokud jste je ještě neoloupali, měla by v chladničce vydržet asi čtyři dny.

Kulajda

Hustá krémová polévka je nejlepší s čerstvým pečivem. Na opravdu chutnou kulajdu budete potřebovat brambory, hladkou mouku, kmín, nové koření, pepř, bobkový list a zakysanou smetanu, ocet, houby a samozřejmě vajíčka.

Sušené houby předem namočte a teprve poté je uvařte spolu s bramborami a kmínem do měkka. Přidejte nové koření, pepř a bobkový list. V misce si připravte smetanu, přidejte mouku a dobře promíchejte. Směs přidejte k dovařeným bramborám. Na závěr polévku dochuťte octem, koprem a přidejte vejce.

Vaječný koláč

Na vaječný koláč budete potřebovat vajíčka - uvařená a syrová, housky nebo rohlíky, máslo, smetanu, sůl, pepř, kopr a petrželku. Nejdříve namočte housky nebo rohlíky do vody a vymačkejte. Žloutky našlehejte s máslem do pěny. Lehce vmíchejte sůl, pepř, vymačkané housky, kopr, petrželku, našlehanou smetanu a pět nakrájených vajec. Jedno odložte na zdobení. Nakonec vmíchejte sníh z bílků. Těsto dejte do vymazané dortové formy a pečte na 180 °C asi půl hodiny. Upečený koláč ozdobte kolečky vařeného vejce a koprem.

Pštrosí vejce

Na pštrosí vejce si připravte mleté maso, sůl, strouhanku, olej na smažení a vajíčka. Nejdříve si připravte čtyři natvrdo uvařená vejce a oloupejte je. K mletému masu přidejte do misky dvě syrová vejce a osolte. Podle potřeby přidávejte strouhanku a vytvořte pevné těsto. Ze čtvrtiny masa vytvarujte placičku. Doprostřed dejte celé oloupané vajíčko a maso kolem něj obalte. Hotový plněný karbanátek obalte ve strouhance. Na pánvi rozpalte dostatečnou vrstvu oleje a karbanátek ze všech stran osmažte dozlatova.



Francouzské brambory

Na zapékané francouzské brambory budete potřebovat uzené maso, brambory, vajíčka, smetanu, cibuli, máslo, sůl, pepř a strouhanku na vysypání pekáčku. Nejdříve uvařte brambory a nakrájejte je na plátky. Než se brambory uvaří, nakrájejte cibuli na kolečka a nechte zesklovatět na másle. Pekáček vymažte máslem a vysypejte strouhankou a pokládejte střídavě brambory (nezapomeňte osolit a opepřit), maso, vařená vejce a cibuli. Poslední musí být vrstva brambor. Dejte do trouby předehřáté na 160 °C a po deseti minutách přelijte vejci prošlehanými se smetanou a pečte další půl hodinu.

Vajíčková pomazánka

Klasika, se kterou si ale můžete vyhrát. Vajíčka natvrdo oloupeme, rozpůlíme a vyjmeme žloutky, které prolisujeme. Přidáme máslo, hořčici, sůl, pepř a nadrobno nakrájenou a osmahnutou cibuli. Vše vyšleháme do pěny a lžičkou vložíme zpět do rozpůlených bílků. Servírujeme s čerstvým pečivem, rajčaty či ředkvičkami.