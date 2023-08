Zúčastnil se MasterChefa, pak začal vyrábět vlastní dochucovadla. Chilli olej je lepší než kečup, říká

Lidovky.cz: Často zmiňujete, že olej je jako něco jako kečup. Můžete to vysvětlit?

Je to prostě marketingová zkratka, aby lidem rychle naskočilo, co všechno se dá s křupavým chilli olejem dělat. Zároveň jsem přítelem metafor, produkuje to zábavu a energii. Navíc Kečup 3000, což je plné znění přirovnání, odráží i moji byznysovou vizi. Postavit svoje dochucovadla na každý stůl vedle kečupu, hořčice či sójovky. Prostě moje dochucovadla můžete použít na všechno.

Lidovky.cz: Co je na oleji jako dochucovadle podle vás tak fantastického?

Několik věcí. Za prvé – představuje balanc mezi jemnou pálivostí a dalšími vrstvami chuti. Můj chilli olej je i pro lidi, kteří na pálivé moc nejsou. Ochucený olej je takový komplexní chuťový profil. Díky dvojnásobné tepelné infuzi se do produktu dostává spousta aromatických a chuťových elementů a díky tomu vás chilli olej začne bavit. Také je to samotné medium oleje. I malá dávka je schopna prostoupit jídlo spektrem aromat a chutí. S tím, že pálivost si můžete „regulovat“ podle sebe. Záleží na vás, jestli si dáte jednu nebo tři lžičky. V neposlední řadě je to také spousta křupavých částeček, které sklenice oleje obsahuje. To je uplná mana.

Lidovky.cz: Nejdřív jste vyrobil z obyčejného oleje dochucovadlo tak dobré, že se po první várce jen zaprášilo. Jak vás tedy napadlo otevřít si vlastní bistro?

Je to geneze a bistro je vedlejší produkt celého mého snažení. Chtěl jsem domeček, základnu, kde budu moci v klidu vyrábět dochucovadla. Vzniklo několik byznys plánů, jak prostor využít nad rámec výroby. Jako vítězná vědomá volba z toho vypadlo bistro. Uvědomil jsem si, že práce rukama, tvorba hmatatelných věcí a repetitivní aktivity jako prohazovat nudle na pánvi mi přináší hlubokou radost a pocit života v přítomném okamžiku. To je velká hodnota. Tak se to rozjelo. A musím vám říct, že kapitola velkého chuťového dobrodružstí, která s tím přišla, je nesmírně vzrušující a zábavná.

Lidovky.cz: Kolik vlastních „olejů“ máte dneska v nabídce?

Produktové portfolio je zatím poměrně malé. Máme křupavý chilli olej originál a variantu cibule&česnek. Před Vánoci jsem dokončil vývoj nového knedlíčkového sósu, ze kterého se stal plnohodnotný brácha originálu. Má úplně jinou dynamiku chuťového zážitku a lidi ho milujou, z čehož mám strašnou radost. Třetí skleničkový produkt je Ou,mami Spice Mix – sypká kořenící směs s rafinovaným, lehce pálivým chuťovým profilem. V nabídce je taky Habaňero infuze, která k aromatickému profilu přidává slušnej pal. A pak máme čistou infuzi sečuánského pepře, která přináší citrusové aroma, elektrizující až otupující efekt v puse. Pracovně tomu říkáme „diskotéka v puse“. Ve vývoji jsou také novinky a zajímavé spolupráce.

Lidovky.cz: Jak mají lidé vaše „křupavá dochucovadla“ používat?

Doufám, že lidi si vytvoří vlastní plán a kreace, ale s radostí poskytnu návod. Křupavý chilli olej i knedlíčový sós jsou prémiová dochucovadla, aplikujte je spíše na hotová jídla nebo v poslední minutce vaření. Vyberu pár oblíbených kombinací. S ranními vajíčky, na rýži, kombo s majonézou, do dýňové polévky, na kysané zelí, ale variací je samozřejmě mnohem více. Fantazie je prostě jediným limitem.

Lidovky.cz: V bistru děláte ručně vyráběné široké nudle, knedlíčky gyoza i bůček s rýží. Vařit jste se naučil kdy?

Vařit se učím pořád. Začal jsem na vysoké škole vařením sojových kostek s mraženou zeleninou a pokračovalo to postupným prozkoumáváním globálních inspirací. Rád se inspiruji na Youtube, což je pro mě taková akademie technologických postupů, objevování nových surovin a jejich možného užití. To se pak přetavuje do více či méně úspěšných vlastních postupů a receptů. Nedávno jsem zjistil, že práci s bůčkem už piluju skoro deset let. Prostě se to tak organicky vyvíjí. Důležitým faktorem je v tom objevování a osahávání si nového.

Lidovky.cz: Jak Čechům knedlíčky gyoza chutnají?

Vzhledem k tomu, že jsme knedlíkový národ, tak bych řekl, že hodně. Ale neodvažuji se zcela generalizovat. Když otázku vztáhnu na moji produkci, tak si myslím, že lidé jsou velmi spokojeni. Našim knedlíkům věnujeme hodně času. Na úrovni těsta nám záleží na příjemné pružnosti, ve způsobu přípravy doručujeme jak pocit měkkosti zvrchu, tak křupavého spodku. To je za mě nejlepší kombinace. Náplň děláme bohatou a šťavnatou. To jsem si vysnil a našel způsoby, jak to lidem nabídnout. Naše gyozy jsou nadstandardně velké a ručně dělané. Jsou to macci.

Lidovky.cz: Které jídlo ze své nabídky byste doporučil a proč?

Určitě dochucovadla, ale teď vážně. Upřímně, je to těžké. Každé jídlo v nabídce má svoje. Knedlíčky bych doporučil kvůli šťavnatosti náplně, ručně dělané nudle nám lidé chválí a říkají, že jsou unikátní. Jsou tlusté, ale v puse velmi příjemné. Bůček je asi náš bestseller. Je to jídlo, se kterým jsem začínal na streetfoodových akcích. Najemno nakrájený opečený bůček, křehký, agresivně marinovaný, s chilli mayo, salátkem a rýží. I když se to nezdá, je to docela fitness jídlo. A reflektuje osvědčenou strategii „dobrý s dobrým“.

Knedlíčky gyoza Knedlíčky gyoza

Lidovky.cz: Zúčastnil jste se pořadu MasterChef, byl to pro vás nějaký milník, posunulo vás to nějak?

Určitě to byl zážitek. Vidět a zažít televizní produkci bylo super. Taky jsem tam vytvořil jeden hrozně hezkej plating soutěžního jídla, i když to neuspělo. Vypadl jsem úplně na začátku, víceméně všechno jsem pokazil a byl rozklepanej jak ratlík. V té době jsem odcházel z kanclu s tím, že se na sto procent oddám dobrodružství jménem olej. Takže MasterChef milník nebyl, jen sem pod status na Facebooku dostal asi nejvíc lajků v životě.

Lidovky.cz: Bistro máte, vlastní značku také. Máte nějakou představu, co dál?

Představ mám hodně. Když to vezmu konkrétně, chci, aby se moje produkty dostaly k více lidem v Česku a střední Evropě. Chci také posílit prezentaci. Celé svoje podnikatelské počínání vnímám holisticky, je to pro mě život. A čím dál víc začínám věřit intuici a tomu, že věci se prostě stanou. Za posledního půl roku se toho stalo strašně moc. Tolik energie, nových kontaktů, zážitků a příležitostí jsem opravdu nečekal. Bude nová pobočka na Letné, snad konečně dotáhneme nové brandové ilustrace. Je toho spousta, sám o všem ještě nevím.