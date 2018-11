Fíkový tart s krémem a datlovým sirupem. Připravte si sladkou delikatesu

Podzim hýří všemi barvami, které lákají k experimentování. Dopřejte své kuchyni nádech nových chutí. Přinášíme vám pár receptů, které doplní pestrobarevnou scenérii za oknem vaší kuchyně. Vychutnejte si podzim plnými doušky s útokem na všechny smysly.

Fíkový tart s ricottovo-tvarohovým krémem a datlovým sirupem

Těsto:



150 g hladké mouky



70 g studeného másla nakrájeného na kostky



70 g práškového cukru



1 vejce



Riccotovo-tvarohová náplň:

500 g tučného tvarohu



200 g riccoty



datlový sirup podle chuti



citrónová kůra z jednoho citrónu



Dozdobení:

fíky



datlový sirup



ořechy



Postup: Suché ingredience potřebné na těsto prosejeme do větší mísy. Přidáme studené máslo a vytvoříme drobenku, do které následně přidáme i vejce. Těsto pěkně zpracujeme na jemnou kouli, nejlépe v mixéru, aby se máslo netopilo v rukách.

Těsto zabalíme do potravinářské fólie a necháme vychladnout aspoň 1 hodinu. Vychladnuté těsto rozválíme a vložíme na dno i okraje do koláčové formy a z vrchu přejedeme válečkem na těsto, abychom se zbavili přebytečného těsta. Dno formy propíchneme vidličkou a vložíme do lednice.

Formu s těstem vyložíme papírem na pečení a nasypeme na ní fazole (hrách, rýže, pohanka, cizrna). Korpus na tart pečeme 12-15 minut při 180 stupních. Všechny ingredience určeně na nádivku včetně vanilkových zrníček vyšleháme ručně metličkou do husté konzistence, kterou naplníme vychladnutý korpus a dámě na několik hodin do ledničky.

Těsně před podáváním na tart uložíme fíky pokrájené na tenké plátky a na pánvi posypeme opečenými anebo oříšky podle chuti. Na závěr pochoutku přelejeme sirupem.

Recept pro Kitchenaid.cz připravila Renáta Hečková z blogu kolachella.blogspot.com.