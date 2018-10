Jahody s vanilkou. Vyzkoušejte recept na dort od cukrářky

Jahody a vanilka spolu dokonale ladí. Zkuste si doma připravit grandiózní dort vanilla mousse s jahodami od cukrářky Dominiky Tesařové z cukrárny Lagarto.

Vanilla mousse s jahodami

Krém:

550 g smetana



100 g cukr



12 g želatina



12 g vanilkový lusk



Korpus:

103 g bílky



53 g žloutky



180 g cukr



180 g polohrubé mouky



83 g oleje



130 g vody



8g kypřící prášek

Krém: 200 g smetany svaříme se 100g cukru. Přidáme předem namočenou želatinu ve vodě. Na závěr přidáme 12g vanilky. Po vychladnutí přidáme 350g vyšlehané smetany.

Korpus: Vyšleháme bílky do sněhu. Do další mísy dáme šlehat žloutky, cukr a olej. Do hmoty přidáme teplou vodu. Šleháme 10 minut. Na závěr přidáme polohrubou mouku a kypřící prášek. Těsto smícháme ručně s vyšlehanými bílky. Hotové těsto nalijeme do formy o průměru 20cm. Pečeme v předem vyhřáté troubě na 175 stupňů Celsia 55 minut. Po upečení necháme vychladnout. Na závěr přidáme krém.

Vložíme do mrazáku.

Druhý den vyndáme dort z formy a polijeme 200g obarvené bílé čokolády. Pro obarvení použijeme potravinářskou barvu. Zdobíme čerstvými jahodami a pusinkami.

Recept na pusinky:

90 g bílků

210 g cukru



Vyšleháme bílky a přidáme cukr. Hotovou hmotu nastříkáme cukrářským sáčkem na plech a pečeme 45 minut na 100 stupňů Celsia.