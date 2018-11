Polévka z pečeného česneku. Jak na ni?

Jak uzdravit nemocného muže? Kromě vývárku a česnečky ho uzdravujte i touhle báječnou krémovou polívkou, která by obstála i u tchýně. Recept pochází z kuchařky Bez buchet se nevdáš.

Polévka z pečeného česneku

5 palic česneku



3 velké brambory



1 menší cibule



2 lžíce másla



250 ml smetany ke šlehání



sůl a pepř



olivový olej



muškátový květ



Na ozdobu

1 hrst hladkolisté petržele



5 stroužků česneku



Troubu si rozpálíš na 180 °C. Česneky podélně rozřízneš, lehce zakápneš olivovým olejem a vyrovnáš do pekáčku vyloženého pečicím papírem, řeznou stranou dolů. Pečeš je asi 45 minut, dokud nezměknou, pak je necháš vychladnout. Mezitím si pokrájíš najemno cibuli. V hrnci rozehřeješ máslo a opečeš ji na něm doprůhledna. Brambory oloupeš a nakrájíš je na kostičky, přidáš je do hrnce a společně minutku smažíš.

Pak to všechno zaliješ vodou nebo zeleninovým vývarem a osolíš. Vaříš asi 20 minut, dokud brambory nezměknou. Pomalu by se ti měly dopékat česneky. Česneky vyloupneš ze slupky a prolisuješ je lisem na česnek (chvilku to trvá, vylisuj je raději stranou do misky). Z misky je přehodíš do polévky a všechno rozmixuješ tyčovým mixérem na hladký krém. Potom do hrnce přiliješ smetanu, zamícháš a dochutíš solí, pepřem a květem.

Na šňoření: 5 stroužků česneku nakrájíš na tenké plátky a na olivovém oleji opečeš dozlatova. Pozor, ať se nespálí a nezhořknou. Petrželku nakrájíš najemno, smícháš s česneky a ležérně pohodíš na polévku.