Podzim s brokolicí. Přinášíme pět jednoduchých receptů

Kyselina listová, vláknina a vitamin C. To jsou hlavní přednosti brokolice. Navíc obsahuje B-karoten, který je známý jako bojovník s nádory. Konzumace brokolice také podporuje látkovou výměnu a povzbuzuje imunitní systém. Je proto dobré zařadit ji do jídelníčku. A jak ji připravit? Server Lidovk.ycz přináší pět jednoduchých receptů.

Brokolicový nákyp

Ingredience na 2 muffinové formičky

70 g brokolice

70 ml smetany

1 vejce

35 g sýra (25 dovnitř a 10 na posypání)

1 jarní cibulka

2 plátky slaniny

15 g másla

20 g hrášku

10 g hladké mouky

muškátový oříšek

sůl

pepř

čerstvé bylinky (petrželka, pažitka, estragon a podobně)

Předvaříme brokolici - zhruba 10 minut (malé růžičky) - přecedíme a dáme do mísy.

Na rozehřátém másle na pánvi osmahneme nakrájenou jarní cibulku, slaninu, a chléb. Vše přidáme do mísy a k tomu smetanu, nastrouhaný sýr, muškátový oříšek, žloutek, hrášek a trošku mouky. Našleháme sníh z bílku, přidáme a jemně promícháme. Přidáme nasekané čerstvé bylinky dle chuti. Formičky vymažeme máslem a vysypeme moukou, přidáme směs a posypeme sýrem. Pečeme na 180 stupňů, asi 20 minut do zlatova.

Brokolicová polévka

brokolice

2 středně velké cibule

olej

2 brambory

1 litr vody

150 ml smetany na vaření

sůl

pepř

Na oleji dozlatova osmahneme cibulku (v hrnci), přidáme na kostky nakrájené brambory a za občasného míchání ještě chvíli „smažíme“. Dále osolíme a opepříme, zalijeme vodou, přidáme kostku zeleninového bujónu a necháme na mírném ohni vařit. Poté rozdělíme brokolici na stonek a růžičky. Stonek pokrájíme a vložíme do vody, ve které ho 15 až 20 minut povaříme do změknutí. Jakmile se tak stane, přilijeme smetanu, promícháme a opatrně rozmixujeme. Zbytek brokolice krátce povaříme v osolené vodě, poté přidáme do polévky a povaříme ještě 2 minuty. V případě potřeby ještě dochutíme solí, pepřem a rychlá brokolicová polévka je připravena.



Zapečená brokolice se sýrem a bramborami

cca 150 g strouhaného sýra (kdo má rád více, může si množství upravit)

4 až 5 větších brambor

1 středně velká brokolice

4 stroužky česneku

malá červená cibule

1 vejce

sůl

pepř

pažitka

trocha olivového oleje

150 ml smetany ke šlehání

Omytou a nakrájenou brokolici lehce povaříme, přibližně 5 minut, aby byla polotvrdá. Stejně uvaříme na kolečka nakrájené brambory, nesmí být úplně měkké. V misce si poté rozmícháme smetanu s vajíčkem, ochutíme solí, pepřem a přidáme prolisovaný česnek. Jakmile máme všechno připravené, vymažeme zapékací mísu olejem a cibuli si nakrájíme na tenká kolečka. Poté střídavě klademe vrstvu brambor, brokolice, cibule a zasypeme sýrem. Vrchní vrstvu by měla tvořit už jen brokolice. Poté zalijeme připravenou smetanou a nakonec opět přidáme sýr. Pečeme v trubě vyhřáté na 180 °C přibližně 20 minut. Na talíři pokrm posypeme a dozdobíme nadrobno nakrájenou pažitkou.



Brokolicové karbanátky

Dáme podusit v osolené vodě půlku brokolice (nakrájenou na kousky), 5 větších mrkví (nastrouhaných na proužky) a kousek bílého zelí (nastrouhané na proužky). Po povaření vše pomačkáme, osolíme, opepříme, můžeme přidat i jiné, námi oblíbené, koření, přidáme dvě vejce, trochu strouhanky, nastrouhaný tvrdý sýr (lze i bez něj) a tvoříme karbanátky, které potom osmahneme buď na pánvi nebo v opečeme v troubě. Podáváme s vařeným bramborem nebo zeleninovým salátem.

Špaldové kroupy s brokolicí

250g špaldových krup

brokolice (stačí polovina)

50 g anglické slaniny

červená paprička (podle chuti i pálivá)

olej

cibule

česnek

sůl,

na dochucení bylinky – bazalka, dobromysl, tymián



Dáme vařit špaldové kroupy, zvlášť uvaříme brokolici. Mezitím na pánvi na oleji necháme zesklovatět cibulku, na ní osmahneme na kousky pokrájenou anglickou slaninu (až pustí tuk), přihodíme na kousky nasekaný česnek, papričku, osolíme, podlijeme trochou vody z brokolice a chvíli necháme spolu podusit. Přidáme vařenou brokolici, pokrájenou na kousky (ideální zachovat růžičky). Promícháme s vařenými špaldovými kroupami a dochutíme bylinkami, prohřejeme. (Můžeme při podávání posypat strouhaným sýrem - eidamem nebo rozdrobenou nivou.)

Recepty zaslali čtenáři serveru Lidovky.cz v rámci soutěže o knihu Jezte česky.