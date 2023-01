Smetanová kapusta s anglickou slaninou a zeleninou

0,8 kg kapusty

40 ml slunečnicového oleje

150 g anglické slaniny

150 g mrkve

150 g celeru

200 g cibule

1 dcl bílého vína

1 dcl zeleninového vývaru

2 dcl smetany 33%

sůl

černý pepř

Kapustu nakrájejte na kostky 1x1 cm a povařte 1 minutu ve vroucí, osolené vodě. Po uvaření zchlaďte ve vodě s ledem.

Na slunečnicovém oleji orestujte anglickou slaninu nakrájenou na kostičky, pak přidejte mrkev a celer na drobné kostičky, orestujte a přidejte cibuli nakrájenou na jemné kostičky. Cibuli zpěňte a zalijte bílým vínem. Víno vyvařte a podlijte zeleninovým vývarem. Zredukujte na polovičku, přidejte kapustu a smetanu. Pomalu povařte do zhoustnutí.

Dochuťte solí a čerstvě mletým černým pepřem.

Podávejte s bramborovými šiškami, bramborovými gnocchi nebo opečenými bramborami.

Salát z kapusty, granátového jablka, ořechů a jablka

600 g kapusty

sůl

½ ks granátové jablko

40 g opražených vlašských nebo lískových ořechů

1 ks jablko Gala

1 ks jablko Granny Smith

20 ml jablečného octa

20 ml dijonské hořčice

20 g javorového sirupu nebo medu

50 g olivového oleje

Kapustu nakrájejte na kostky 1x1 cm a povařte 1 minutu ve vroucí, osolené vodě. Po uvaření zchlaďte ve vodě s ledem. Granátové jablko opatrně nařízněte a vyberte ze třetiny semínka. Jablka nakrájejte na nudličky.

Opražené ořechy můžete přesekat nebo rozdrtit.

V misce smíchejte jablečný ocet, dijonskou hořčici a javorový sirup nebo med. Prošlehejte metličkou a pomalu přilévejte olivový olej. Do hotového dresingu přidejte sblanšírovanou a okapanou kapustu, semínka granátového jablka, nasekané vlašské ořechy a nakrájená jablka. Opatrně promíchejte a podávejte.

Kapustňáky s libečkem a šunkou

500 g kapusty

30 g vepřového sádla

60 g cibule

100 g šunky od kosti

4 ks vajec

250 g syrových brambor

sůl

černý pepř

1 stroužek česnek

100 g strouhanky

libeček

slunečnicový olej nebo vepřové sádlo

Kapustu nakrájejte na tenké nudličky a povařte 1 minutu ve vroucí, osolené vodě. Po uvaření zchlaďte ve vodě s ledem. Vyndejte a nechte pořádně vykapat.

Na vepřovém sádle zpěňte cibuli nakrájenou na jemno a pak přidejte šunku nakrájenou na kostičky a krátce orestujte. Poté nechte lehce vychladnout a přidejte do misky k vykapané sblanšírované kapustě. Do misky přidejte brambory a česnek nastrouhané na jemno, vejce, strouhanku, sůl, černý pepř a nasekaný libeček. Pořádně promíchejte.

Do rozpáleného oleje nebo sádla dejte polévkovou lžící hmoty. Lžící rozetřete tak, aby placky byly silné 8 mm až 1 cm. Opečte do zlatova, poté otočte a z druhé strany opečte rovněž do zlatova a křupava.