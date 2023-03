Kuba bez česneku. Ten se během masopustu neztratí, říká šéfkuchař Drdel

FERMENTOVANÝ ŽITNÝ KUBA Ingredience ŽITO: ■ 250 g žita ■ 1,5 l vody ■ 30 g soli OMÁČKA: ■ 2 menší cibulky ■ 60 g másla ■ 100 g žampionů ■ 30 g sušených hub ■ 250 ml libovolného vývaru ■ 150 ml smetany ■ 100 ml kyselejší kombuchy ■ sůl, pepř ■ bylinkový či jiný olej ■ 4 lžíce houbového garumu nebo tamari omáčky ■ popř. nakládané houby 1. Žito necháme nasucho rozvonět v rozpálené pánvi. Pak jej přendáme do zavařovací sklenice a zalijeme vychladlou převařenou osolenou vodou. Zakryjeme plátýnkem a necháme pět dnů při pokojové teplotě fermentovat. 2. Poté i s nálevem přendáme do hrnce, doplníme vodou a uvaříme tzv. na skus. 3. Sušené houby namočíme. Na másle orestujeme najemno pokrájené cibulky, přidáme plátky čerstvých žampionů, znovu zarestujeme, osolíme, opepříme a přidáme namočené houby i s vodou, ve které se máčely, vývar a kombuchu. Na mírném plameni svaříme asi na polovinu. V samém závěru varu přilijeme smetanu a krátce povaříme (aby se smetana nesrazila). 4. Uvařené žito vsypeme do hluboké pánve, přidáme olej a houbový garum a důkladně prohřejeme, aby se zrno směsí obalilo. Servírujeme spolu s houbovou omáčkou, můžeme doplnit o naložené houby a/nebo smaženou cibulku.