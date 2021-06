Kyselá jarní delikatesa. Upečte si rebarborový koláč podle Jana Punčocháře

DROBENKOVÝ KOLÁČ - BUCHTA S REBARBOROU Těsto:

■ 300 g polohr. mouky ■ 150 g ricotty ■ 1 vejce ■ 30 g oleje ■ 30 g cukru ■ 1 vanilkový cukr ■ 1 prášek do pečiva ■ špetka soli Náplň: ■ 250 g tvarohu ■ 100 g zakys. smetany ■ 100 g moučk. cukru ■ 1 vejce ■ rebarbora a cukr krupice podle chuti 1. Nejprve připravíme rebarboru: šlahouny (na toto množství cca 500–700 g) oloupeme a nakrájíme na asi centimetrové kousky. Přidáme relativně hodně cukru, promícháme a necháme marinovat. 2. Vejce rozdělíme na bílek a žloutek. Z bílku vyšleháme tuhý sníh, žloutek utřeme s olejem, cukrem a vanilkou do pěny. Vmícháme mouku, v níž jsme rozmíchali prášek do pečiva, ricottu a nakonec i ušlehaný sníh. Tvaroh vyšleháme s cukrem, přidáme vajíčko a zakysanou smetanu, promícháme a uložíme do chladu. 3. Těsto rozetřeme na vymazaný a moukou vysypaný hlubší plech, pomocí lžíce na něj naneseme náplň a poté i rebarboru a zasypeme bohatou vrstvou drobenky (z mouky, cukru, vanilky a změklého másla). Pečeme při 180 °C asi 40 minut.