Lichořeřišnice, rozmarýn i libeček. Které bylinky se hodí do salátů?

Když se opět vrátíme k tématu grilování, nedílnou součástí této kratochvíle jsou i nejrůznější saláty. Balkánský, těstovinový, kuřecí – ty známe. Co ale zapojit do hry více bylinek, a zkusit hosty ohromit vychytanými kombinacemi chutí? I dnes pro vás mám dva recepty – tentokrát právě na chutné saláty.

Salát s lichořeřišnicí a kozím sýrem

Markéta Janďourková Bylinářka a diplomovaná fytopedagožka, také blogerka a fotografka.

Diplom fytopedagožky získala po studiu a závěrečné zkoušce na Institutu Sitya v rakouském St. Pölten a opravňuje mě vykonávat toto povolání. Má za sebou dlouholetou teorii i praxi v bylinkářství a dokáže poradit, jak získat pomoc v prastarém světě bylin, jak využívat jejich blahodárných účinků pro zdraví a krásu a samozřejmě jak s jejich pomocí vyčarovat báječné pokrmy.

Zabývá se především léčivými bylinami, jejich účinky a možnostmi jejich zpracování a využití při zdravotních potížích, dále bylinami a jejich úlohou a potenciálem ve zdravé výživě, v kulinářské oblasti i v přírodní kosmetice.

Zajímá se o historii bylinářství, lidové bylinářství a magii rostlin.Více se dozvíte ZDE.

dvě hrsti mladých listů lichořeřišnice

čtyři hrsti směsi salátových listů (polníček, rukola, ledový salát, lollo rosso)



5 polévkových lžic olivového oleje



3 polévkové lžíce bílého vinného octa



jedno balení kozího sýra typu Chavreaux



150 g anglické slaniny



květy lichořeřišnice na ozdobu



Jak na to?

Z olivového oleje a vinného octa připravíme zálivku. Listy lichořeřišnice smícháme se směsí salátových listů, zalijeme zálivkou, osolíme a opepříme. Anglickou slaninu nakrájíme na kostičky a opečeme na pánvi, kozí sýr rozdrobíme na kousky. Sýr i opečenou slaninu vmícháme do připraveného salátu. Rozdělíme do misek a každou porci ozdobíme lichořeřišnicovými květy.

Máte vy, nebo vaši hosté rádi houby? Pak bude následující salát přesně to pravé.

Žampionový salát s česnekem a bylinkami

1 kg žampionů

2 střední cibule



3 stroužky česneku



1 polévkovou lžíci medu



1 sklenku bílého vína



4 polévkové lžíce olivového oleje



sůl a pepř



po jedné čajové lžičce nasekaného rozmarýnu, tymiánu, pažitky a libečku



Jak na to?

Žampiony oloupeme a nakrájíme na silnější plátky. Krátce osmahneme na oleji, zalijeme bílým vínem a krátce podusíme. Cibuli oloupeme, nakrájíme na kostičky a na jiné pánvi ji osmahneme do sklovita. Houby i s tekutinou a cibulku vložíme do větší mísy, přidáme prolisovaný česnek, bylinky, med, sůl a pepř. Důkladně promícháme a necháme minimálně hodinu rozležet.