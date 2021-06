Se šalvějí, zázvorem nebo s oregánem. Plněná vejce na tři způsoby s bylinkami

Plněná vejce jsou také nedílnou součástí studeného pohoštění. Ale ruku na srdce – nechtělo by to po letech stále stejných náplní nějakou obměnu? Ne, že bych proti nesmrtelné kombinaci žloutek+kremžská+cibulka+tatarka měla nějaké výhrady, ale… přesvědčte se sami. Podstatnou součástí receptů jsou samozřejmě bylinky. Uvedené recepty jsou na jedno vejce (tedy dvě poloviny) – případný rozpočet pro více osob je tak velmi snadný.

Základní masa je pro všechny náplně stejná – můžete si tedy nejprve připravit základ, rozdělit na tři části a ty pak ochutit. Příprava je tak velmi snadná.



Na základ (ze tří vajec) potřebujeme:

Jedno balení čerstvého sýra (Philadelphia)

vařená vejce



lžíce majonézy (ne víc, pak by byl základ příliš tekutý)



Jak na to? Čerstvý sýr prošleháme s majonézou. Vařená vejce oloupeme, rozpůlíme a opatrně z nich vyjmeme žloutky. Žloutky přidáme k sýrovomajonézové směsi a důkladně prošleháme. Rozdělíme na tři části a ochutíme podle následujících receptů.

Se zázvorem

Máte rádi ostré? Pak je tato náplň to pravé pro vás.



Potřebujeme:

1/3 základní směsi

1 stroužek česneku



půl čajové lžičky kvalitní sójové omáčky

1 jarní cibulku



1 cm zázvoru



sušené mleté chilli podle chuti



Jak na to? Do směsi prolisujeme česnek a na malé kousky nakrájený zázvor. . Jarní cibulku nakrájíme nadrobno a přidáme k ostatním ingrediencím. Přilijeme sójovou omáčku a chilli (nejlepší je přímo z mlýnku). Prošleháme a směsí plníme poloviny vajíček. Zdobíme pokrájenou jarní cibulkou.

Se šalvějí

Výborná náplň, která však není vhodná pro těhotné a kojící – při přípravě pohoštění toto mějte na paměti. Nelekejte se přípravy šalvějového pesta – zbylé pesto rozdělte do malých uzavíratelných skleniček a skladujte v lednici – vydrží dlouho. Využít je pak můžete například do těstovin.



Potřebujeme:

30 g čerstvých šalvějových lístků

1 stroužek česneku



30 g vlašských ořechů



40 g jemně strouhaného parmezánu



čerstvě mletý pepř



100 ml olivového oleje



sůl



1/3 základní směsi



Jak na to? Šalvějové lístky a česnek nahrubo nasekejte a vložte do hmoždíře. Dobře rozmělněte. Přidejte parmezán, pepř, sůl a nasekané ořechy a dalších 5 minut důkladně zpracovávejte na pastu. Přilijte olej a promíchejte, aby pesto získalo krémovitou konzistenci. Do třetiny základní směsi zašlehejte 1½ čajové lžičky pesta. Směsí naplňte poloviny vajíček a ozdobte šalvějovými lístky.

S oreganem

Náplň vhodná i pro děti. Oblíbí si ji už jen proto, že jim chuťově připomene pizzu. Jemná a přitom výrazná, co více si přát.



Potřebujeme:

1/3 základní směsi

2 polévkové lžíce rajského protlaku



sůl



½ zarovnané čajové lžičky sušeného oregana



½ zarovnané čajové lžičky sušeného tymiánu



Jak na to? Do základní směsi zašlehejte protlak. Ochuťte solí a bylinkami. Směsí naplňte poloviny vajíček. Ozdobit je můžete lístky oregana a kouskem rajčátka.