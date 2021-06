Tři recepty na bylinkové pomazánky. Zkuste maliny s mátou nebo mrkev a kari

Máte rádi pomazánky? Kdo by neměl. Každý má své oblíbené a osvědčené recepty na tu zaručeně nejlepší česnekovou, rybičkovou či sýrovou pomazánku, na které nedá dopustit. Dnes pro vás máme recepty na tři pomazánky zdravé, nové a neotřelé, kterými můžete ozvláštnit nejen večerní posezení u talíře chlebíčků, ale i snídani.

Pomazánka se smetanovým sýrem, malinami a mátou

Skvělá kombinace, která vás ráno jistě postaví na nohy.



250 g malin (pokud nemáte čerstvé, můžete použít i malinovou marmeládu)

400 g smetanového sýra (Lučina)



hrst mátových lístků

Jak na to?

Maliny rozmačkejte na kaši. Mátové lístky nasekejte najemno. Zašlehejte mátu do smetanového sýra, a po lžících přidávejte malinovou kaši (či marmeládu), dokud nedosáhnete vámi preferované konzistence. Pomazánka chutná na celozrnném pečivu i na křupavé houstičce.

Pomazánka se smetanovým sýrem, mrkví a kari

Další z pomazánek je díky kari příjemně kořeněná a díky zázvoru povzbudí.

1 mrkev

1 cm zázvoru



6 stonků koriandru + pár lístků na ozdobu



3 lžíce mléka



200 g čerstvého smetanového sýra



2 čajové lžičky kari + trochu na ozdobu



sůl a pepř



Jak na to?

Mrkev omyjeme, oloupeme a nastrouháme najemno. Zázvor oloupeme a také nastrouháme. Koriandr omyjeme, osušíme a otrháme ze stonků. Pár lístků dáme stranou na ozdobu, zbytek nasekáme nadrobno. Smetanový sýr, mléko, kari, koriandr a mrkev vyšleháme do kompaktní hmoty. Osolíme a opepříme.

Dekorativně upravíme do mističek, ozdobíme lístky koriandru a poprášíme trochou kari. Pomazánku můžeme ale také namazat na jednohubky z tmavého pečiva.

Pomazánka se sýrem cottage a banánem

Poslední z trojice pomazánek je opět sladká, vhodná k snídani. Med a banán dodají dostatek energie a cottage nezatíží zažívání. Výborně se hodí k celozrnnému pečivu.

1 pomeranč v biokvalitě

3 stonky máty



400 g sýra cottage



2 čajové lžičky medu



1 banán



Jak na to?

Pomeranč omyjeme a z poloviny ostrouháme kůru. Pozor: bez bílé části, ta je nahořklá. Pak pomeranč oloupeme - okrájíme tak, aby na něm žádná část kůry nezůstala. Ostrým nožem ho vyfiletujeme - tedy vyřežeme dužinu, a ze zbytku pomeranče (tedy z toho, co zbude po vyřezání) vymačkáme šťávu. Mátu omyjeme, osušíme a ze dvou stonků otrháme lístky. Ty nasekáme najemno. Třetí stonek ponecháme.

Cottage, nasekanou mátu, med, nastrouhanou pomerančovou kůru a vymačkanou šťávu důkladně promícháme. Třetinu pomerančových filátek nakrájíme na malé kousky a přidáme k pomazánkové mase. Těsně před podáváním oloupeme banán a nakrájíme ho na malé kostičky, které pak do směsi vmícháme. Podáváme na tmavém pečivu, ozdobené zbylými filátky a mátovými lístky.