S tymiánem, koriandrem či mátou. Připravte si zeleninové placičky s trojicí bylinkových dipů

Je v tom i strouhaný brambor, smaží se to, ale bramborák to není! Co to je? Mrkvovo-cuketové placičky! Jsou výborné teplé i studené – a když je budete podávat s některým ze tří níže uvedených bylinkových dipů, neuděláte chybu.

Zeleninové placičky 450 g nahrubo nastrouhané cukety

200 g nahrubo nastrouhané mrkve



3 vejce



1 nahrubo nastrouhanou větší bramboru



1 středně velkou cibuli nakrájenou najemno



3 stroužky česneku



2 lžíce čerstvě nasekané pažitky



4 lžíce ovesných vloček



6 lžic strouhanky



1 lžička citronové šťávy



sůl a pepř



rostlinný olej

Jak na to? Nastrouhanou zeleninu smícháme ve velké misce a slijeme přebytečnou tekutinu. Přidáme nasekanou cibuli, prolisovaný česnek a pažitku. Promícháme. Přidáme ostatní přísady a opět důkladně promícháme. V pánvi rozehřejeme trochu oleje a za pomoci dvou lžic tvoříme (přímo do pánve) malé placičky ze zeleninové masy. Opékáme pět minut po každé straně. Pozor, obracíme velmi opatrně. Tak, placičky máme, nyní dipy. Ty totiž dodají tu pověstnou tečku nad i a dotáhnou toto vegetariánské pohoštění k naprosté dokonalosti. Markéta Janďourková Bylinářka a diplomovaná fytopedagožka, také blogerka a fotografka.

Diplom fytopedagožky získala po studiu a závěrečné zkoušce na Institutu Sitya v rakouském St. Pölten a opravňuje mě vykonávat toto povolání. Má za sebou dlouholetou teorii i praxi v bylinkářství a dokáže poradit, jak získat pomoc v prastarém světě bylin, jak využívat jejich blahodárných účinků pro zdraví a krásu a samozřejmě jak s jejich pomocí vyčarovat báječné pokrmy.

Zabývá se především léčivými bylinami, jejich účinky a možnostmi jejich zpracování a využití při zdravotních potížích, dále bylinami a jejich úlohou a potenciálem ve zdravé výživě, v kulinářské oblasti i v přírodní kosmetice.

Zajímá se o historii bylinářství, lidové bylinářství a magii rostlin.Více se dozvíte ZDE. Na dip s avokádem a koriandrem potřebujeme: 2 zralá avokáda

1 lžíce ostřejší hořčice (například Dijonské)



250 g bílého jogurtu



citronovou šťávu podle chuti



sůl a pepř



2 lžíce nasekaného čerstvého koriandru Jak na to? Avokáda rozpůlíme, vyjmeme pecku, dužinu vydlabeme lžící, nahrubo ji pokrájíme a rozmixujeme za pomoci tyčového mixéru. Přidáme všechny ostatní přísady (kromě koriandru) a opět krátce promixujeme. Vmícháme nasekaný koriandr a servírujeme v malých mističkách. Kdo koriandr nemá rád, může ho z receptu vynechat. Na dip s mátou a citronem potřebujeme: 250 g bílého jogurtu

2 PL olivového oleje



2 středně velké citrony



1 větší cibuli



svazek máty



sůl a pepř

Jak na to? Jogurt důkladně promícháme s olivovým olejem. Citrony omyjeme, okrájíme z nich kůru a z dělicích blanek vykrájíme dužinu. Tu pokrájíme na malé kousky. Cibuli nasekáme nadrobno, mátu pokrájíme najemno. Vše vmícháme do jogurtu, osolíme a opepříme podle chuti. Na závěr prošleháme šlehačem. Podáváme v malých mističkách. Na dip s hráškem a tymiánem potřebujeme: 200 g mraženého hrášku

½ citronu v biokvalitě



100 g čerstvého sýra (Philadelphia)



1 stroužek česneku



olivový olej



sůl a pepř



1 lžíce čerstvých tymiánových lístků

Jak na to? Hrášek na pět minut ponoříme (například v sítu) do vroucí vody, pak ihned zchladíme v ledové vodě. Z omytého citronu ostrouháme kůru a poté vymačkáme šťávu. Všechny ingredience kromě soli a pepře vložíme do vyšší nádoby a krátce promixujeme – hmota nemusí být úplně hladká. Osolíme a opepříme podle chuti. Podáváme v malých mističkách.