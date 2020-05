Manifesto Market otvírá. S rozestupy na délku koně můžete s přáteli posedět

Manifesto Manifesto Market je gastronomický a kulturní market a proptech startup, který vrátil život zanedbanému a nevyužívanému místu v centru Prahy. Manifesto je držitelem ocenění Obchodník roku 2018 za nejlepší zákaznický zážitek a finalistou mezinárodní ceny Internorga Future Award 2020. Typicky využívá dočasné a modulární struktury k oživení zapomenutých a zanedbaných pozemků v zapamatovatelné zážitky. Nabízí unikátní gastronomické koncepty předních restauratérů, uzpůsobené jako street food, a pravidlem býval rovněž design, umění, kulturní a hudební zážitky i lekce gastronomie. Manifesto je prvním cashless místem v České republice. Iniciátorem Manifesta je krajinářský architekt pocházející z New Yorku Martin Barry, zakladatel neziskové organizace reSITE, která stála u zrodu původní myšlenky s posláním vylepšovat prostředí měst a zvyšovat kvalitu života.

Seznam podniků: Alebrijes, A’Atelier, Beer & Beer District (Bar by Manifesto: Pilsner Urquell + Vinohradský pivovar), Chicko Chicken, Cocktail & Wine District (Bar by Manifesto), The Craft, Dirty Dog Barbeque, Faency Fries, Flying Pot, Fuego Wild diner, Gin & Bubbles District (Bar by Manifesto), Hanzu, Hummus Bar, Minie’s, Nebu, Le Petit Bouillon, PokéHaus, Rolls Bros, Ryba je Ryba, Sasazu, Miska By Zátiší, Seafood By Maare