Manifesto Market vyhlíží konec května. Zatím spouští nový systém rozvozu jídla

Spustit rozvoz a prodej s sebou přes okénko byl přirozeně záchranný plán pro mnohé restaurace. Manifesto Market se ale tohoto lana chytlo novým způsobem. „Chytili jsme se toho za kreativní konec a zavedli inovativní systém rozvážky se funkcí „bundled delivery“. Jde o mnohem více, než že bychom se jenom zařadili do nabídky rozvozců jídla jako jiné podniky. UberEats, který byl jediný otevřený tomu experimentu, to musel dokonce nechat posvětit v centrále v San Francisku, aby to bylo možné - je to pilot, který jinde neexistuje,“ říká zakladatel projektu Martin Barry.

Gastronomický koncept Manifesto Market pod sebou sdružuje desítky prodejců, v důsledku stovky lidí, kteří nějak závisí na jeho provozu. I proto se jeho zakladatel přemýšlel o novém způsobu, jak rozvoz jídla uskutečnit. „Vymysleli a spustili jsme nový systém, kde si v jednom kliku a v jedné tašce můžou zákazníci objednat jídlo od několika nezávisých restaurací, už hotové, nebo určené k rychlému dodělání doma. Možná to na první pohled vypadá jako nepatrná změna, ale je to velký posun pro zákazníky. Dříve by za každé jídlo od různých podniků v objednávce platili dopravu zvlášť. Teď si můžou libovolně nakombinovat různá menu a vše dorazí najednou,“ vysvětluje Barry.

O podobný systém „bundled delivery“ se pokoušel naposledy Amazon v Německu, v experimentálním provozu pro prémiové zákazníky, koncem roku 2019. V Americe je několik značek s podobným projektem, který se snažít spustit s velkými investicemi. „My jsme měli připraven plán, který měl trvat půl roku a chtěli jsme jej externě zafinancovat, nakonec jsme to zvládli za pár dnů a bez peněz... Je to revoluční, a hlavně je to v době karantény jediný zodpovědný způsob, jak udržet pracovní pozice a aktivní činnost,“ říká zakladatel Manifesta a rodák z New Yorku.

Manifesto Market začal se šesti restauracemi, nyní jich má v nabídce 14 a do konce měsíce je dovoz zdarma. Přibyl třeba Matteo se Carli se třemi koncepty - Ryba je ryba, Meatballs a Mac and cheese. „Myslím, že to už je dost velká motivace i pro ty, kdo to ještě nezkusili. Jídla lze objednat jako hotová, anebo k rychlé domácí přípravě, jako třeba čerstvé těstoviny od Flying Pot. Vycházel jsem z předpokladu, že když někdo objednává více než jednu porci, rád si zkombinuje více než jednu restauraci - a můj předpoklad se potvrdil. 78% objednávek kombinuje menu od různých gastro podniků,“ dodává Barry.



Jak to funguje Manifesto Delivery slučuje menu osmi restaurací (další se zřejmě přidají) jež jsou k dispozici pod touto jednou hlavičkou. Je možné navolit si z nabídek kterékoli z nich a kombinovat je v jedné objednávce, která se potvrdí jedním klikem, jednou platbou a bude doručena jednou roznáškou. Cena doručení s Uber Eats je stanovena na 49 Kč (ale odpuštěna v rámci speciálních akcí) a z Florence se doručuje v okruhu 3,7 km za předpokládaný čas do 30 minut. Je možné taky předobjedvat vyzvednutí jídla s sebou. Od kterých restaurací si lze objednat Manifesto Delivery? Alebrijes

Chico Chicken



The Craft Burger Spot



Dirty Dog BBQ



Flying Pot



Fuego Wild Diner



The Hummus Bar



Nebu Tandoori Grill



Pro Manifesto přišlo nucené zavření právě v den, kdy se chystal otevřít po zimní přestávce.



„Je očividné, že restaurace, gastronomie a pohostinství v širším smyslu jsou v úplném středu ekonomické bouře, kterou vyvolala nákaza covid-19. Srazilo nás to na kolena, ale ještě to není knock out. Celé odvětví je na pokraji zhroucení a zabránit tomu mohou banky, podpůrné státní programy, ale také třeba města, pokud se nechtějí jedno ráno probudit a zjistit, že jsou ulice plné zabedněných oken a dveří s cedulemi “Zavřeno”. Manifesto se ucházelo o půjčku z programu COVID I, naše žádost neuspěla, protože se prostředky vyčerpaly. Máme možnost ucházet se dále o COVID III, ale není jisté, že uspějeme,“ vysvětluje Barry.



Sloučený rozvoz, tedy kombinaci všech menu přes jednu objednávku, jednu platbu a jednoho kurýra, se zajišťuje z Manifesta na Florenci. „Mohli jsme to udělat tak rychle jen proto, že jsme pro tento projekt už delší dobu měli sepsaný manuál - ten původně počítal s tím, že nám to potrvá přes půl roku.I tak je to jen udržovací provoz a krizový tým musel hodně zeštíhlet. Všichni ale věří, že bojovat má smysl, a jakkoli to může znít překvapivě, nevzdáváme se veškerých plánů včetně tech, rozšířit Manifesto do dalších zemí. Není vyloučeno, že i tady dojde ke zrychlení, právě kvůli nastalému otřesu na trhu. Náš model je vstřícný k podnikatelům v gastronomii a únosnější ve srovnání s tím, kdybyste měli nastartovat podnik v kamenné provozovně,“ srovnává Barry.

Manifesto Market chce po 20. dubnu pokračovat zatím jen minimalisticky. Jeho majitel se upíná ke konci května. „Věříme tomu, že jako otevřený a přirozeně větraný prostor jsme bezpečným prostředím a že lidé budou mít chuť přijít si k nám od té vší tíhy vydechnout. S opatřeními ale nebudeme polevovat, musíme chránit zákazníky i ty, kdo zajišťují životní funkce Manifesta,“ říká na konec.