Masové koule plněné růžičkovou kapustou. Jak na ně poradí foodblogerka

Máte rádi překvapení? Asi jak kdo. A asi jak které, že? Ale plněné masové koule by mohly potěšit většinu. Dají se naplnit mnoha surovinami - od sýru, přes vejce, až po různé druhy zeleniny. A takové kapustičky si svým tvarem o zabalení vyloženě říkají.

Masové koule plněné růžičkovou kapustou

200 g růžičkové kapusty

600 g mletého masa (mix vepřového a hovězího)



1 vejce



20 g hořčice



2 stroužky česneku



sůl



pepř



Postup: Kapustičky očistěte. Zbavte je vrchních otlačených listů a seřízněte stonek. Všechny najednou vhoďte do prudce se vařící osolené vody a po 4-5 minutách varu je slijte. Ihned je dlouze propláchněte ledovou vodou nebo ponořte do misky s vodou a ledem. Tím se v nich zastaví var, budou mít krásnou výraznou barvu a také příjemnou chuť a strukturu.

Zchlazené kapustičky osušte a dejte zatím stranou. Jemně umleté maso smíchejte s vejcem, hořčicí, utřeným česnekem, solí a pepřem. Dobře propracujte. Z masové směsi tvořte v dlaních tenké placky a zabalte do nich osušené kapustičky. Mělo by vám vyjít cca 15 masových koulí na porci. Hmotu dobře spojte, aby koule při pečení nepopraskaly.

Obalené kapustičky vyskládejte na plech vyložený pečicím papírem a vložte do trouby vyhřáté na 190 °C. Pečte dozlatova cca 25 minut. Plněné masové koule chutnají skvěle i samotné, ale na hlavní chod je doplňte nějakým zeleninovým pyré nebo kaší, celerovými hranolky či salátem. Lze je zabalit s sebou jako jídlo na cesty. Uložené v lednici vydrží několik dní, můžete je i zamrazit.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

TIPY: Blanšírované (krátce povařené a následně prudce zchlazené) kapustičky chutnají skvěle i samotné nebo poslouží jako rychlý základ dalších jídel. Vydrží v lednici uložené i několik dní. Proto jich doporučuji připravit větší množství, než je potřeba do tohoto receptu, a použít je třeba do různých rychlých směsí na pánvi, do teplého salátu, na špízy s masem, do polévky, ale třeba i na zeleninovou obdobu sýrových fondue.

Otrhané vrchní listy kapustiček (pokud nejsou příliš znehodnocené) můžete orestovat spolu s cibulí na tuku a směsí doplnit podávané masové koule.

Při balení do masové směsi kapustičky kloužou. Aby se s nimi lépe pracovalo, můžete je jemně obalit například v parmazánu (neplatí pro Whole30 a paleo) nebo jemně umleté mandlové mouce.

Místo upečení v troubě lze masové koule opéct na tuku na pánvi.