Dýňová roláda bez lepku. Jak na ni poradí foodblogerka

Jako malá jsem si v cukrárně nikdy nedávala nic jiného než ořechovou roládu. A to ještě jen jeden druh. Ostatní dorty mě nijak nelákaly. Je tedy pravda, že už je to nějaká doba a nabídka byla výrazně slabší a nudnější než ta současná. Nicméně ochutnat tehdy tuhle dýňovou roládu, měla bych nového jasného favorita.

Dýňová roláda

TĚSTO



200 g dýně hokaido

4 vejce



80 g mandlové mouky



1 lžička perníkového koření nebo mleté skořice



cca 30 g sladidla (med, kokosový cukr, datlový sirup, erythritol, xylitol aj. - konkrétní druh i množství zvolte podle vašeho výživového stylu)



50 g pekanů nebo vlašských ořechů



3 g prášku do pečiva (s vinným kamenem), nebo 2 g běžného



KRÉM

75 g másla

cca 20 g sladidla (med, kokosový cukr, datlový sirup, erythritol, xylitol aj. - konkrétní druh i množství zvolte podle vašeho výživového stylu)



pár kapek vanilkového extraktu, nebo zrníčka z 1/2 vanilkového lusku



200 g krémového smetanového sýru (např. Goldessa nebo Philadelphia)



Postup: Alespoň hodinu předem nechte v pokojové teplotě povolit máslo a krémový sýr, potřebné na krém.

TĚSTO

Dýni zbavte semínek, nakrájejte na kostičky, nasypte na plech vyložený pečicím papírem a dejte péct do trouby předem vyhřáté na 170 °C. Pečte do změknutí, cca 20 minut. Nechte vychladnout. Dýni by se vypařením vláhy měla cca o třetinu snížit hmotnost. Oddělte bílky od žloutků. Upečenou dýni rozmixujte dohladka se žloutky, mandlovou moukou, kořením a zvoleným sladidlem.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Ručně vmíchejte rozdrcené pekany nebo vlašské ořechy (neměly by být v příliš velkých kusech, aby netrhaly těsto, spíše jako středně hrubý písek). Vypracujte do tuhého sněhu bílky a na závěr do nich zašlehejte prášek do pečiva. Bílkový sníh po částech jemně zapracujte do dýňovo-ořechové směsi. Nadýchané těsto rozetřete do cca 1cm vrstvy na plech vyložený pečicím papírem. Snažte se vytvořit obdélník s rovnými stranami, aby se vám pak lépe dělala pravidelná roláda. Plech vložte do trouby vyhřáté na 170 °C a pečte dozlatova cca 20 minut.



Po upečení těsto vyndejte z trouby, položte papírem nahoru na rozloženou bavlněnou utěrku a papír stáhněte. Plát nechte chvíli vydýchat a ještě teplý (ne horký) po délce stočte i s utěrkou do rolády. Těsto neutahujte, rolujte jen jemně a ne na těsno. Nechte zabalené zcela vychladnout.

KRÉM

Povolené máslo v pokojové teplotě vyšlehejte dohladka se zvoleným sladidlem (pokud má hrubou strukturu, nejprve ho jemně umelte) a vanilkovým extraktem. Zašlehejte i krémový sýr.

ROLÁDA

Opatrně rozbalte zcela vychladlý upečený plát a pomažte ho krémem. Na jedné kratší straně nechte pár centimetrů bez náplně. Těsto s krémem pevně po délce (směrem ke straně bez náplně) stočte do rolády. Zabalte do pečicího papíru a uložte na pár hodin lednice, aby krém ztuhl a roláda se zpevnila. Po vychlazení nakrájejte na plátky a podávejte.

TIPY: Protože v těstu chybí lepek, nemá takovou pružnost jako to z klasické mouky. Částečně lze tuto vlastnost „dohnat“ přidáním třeba psyllia nebo xantanové gumy. Osobně si ale raději dám nedokonalou roládu. Proto je v receptu nenajdete.

Abyste co nejvíce zabránili lámání upečeného plátu, snažte se dodržet několik kroků. Těsto příliš nepřepečte. Mělo by zůstat příjemně vlhké, ne úplně vysušené. Musí z něj jít ale snadno stáhnout pečicí papír. Upečený plát zarolujte do utěrky ještě teplý. Tvar rolády jen naznačte, těsto do utěrky vyloženě neutahujte. Rozbalujte až po úplném vychladnutí. To bude díky zamotání trvat trošku déle, tak mějte trpělivost.

Pokud se vám těsto i přes veškerou snahu potrhá, nezoufejte. Jemnější praskliny se nenápadně zacelí po namazání krémem, takže si toho ve finále nikdo ani nevšimne. V případě „totální katastrofy“ těsto rozdrobte a ve vrstvách s krémem jím naplňte skleničky. Nebo ho s krémem smíchejte, vytvořte kuličky, nechte vychladnout a obalte v čokoládě. Vždy můžete předstírat, že to tak mělo být.

Pokud si na roládu netroufáte, můžete připravit řezy. Upečený plát nezamotávejte. Přeřízněte ho napůl, pomažte částí krému, přiklopte druhou polovinou těsta a pomažte zbytkem krému. Navrch můžete udělat posypku podobnou té z mrkvových řezů nebo dýňové kešu bábovky.

Kromě mandlové mouky lze použít i jiné jemně umleté ořechy nebo třeba i slunečnici.

Dýni můžete nahradit mrkví. Jen ji před pečením nastrouhejte najemno.

Kromě krémového sýru a másla můžete náplň připravit třeba z tvarohu a našlehané smetany, z mascarpone nebo třeba i dohladka rozmixovaných kešu ořechů s troškou kokosového mléka.

Pokud budete najemno mixovat sladidlo do krému, pár gramů si ho nechte stranou na závěrečné poprášení rolády.