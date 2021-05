Na jeho nápoj z kombuchy byla dlouhá čekací listina. Pandemie nám paradoxně pomohla, říká Marek Siwy

Když studoval v Los Angeles, viděl se spíše jako Vlk z Wall Street, pak ho ale zkušenost s kapitálovými trhy přivedla k probiotické kombuche. Opustil tedy svou původní profesi tradera a rozhodl se vybudovat značku, na níž by Češi ve světě mohli být pyšní a kombuchu s jasně stanovenými kmeny probiotických bakterií začal pěstovat sám.

„Přečetl jsem snad všechny dostupné knihy, studie a publikace nejen o kombuche, ale i o fermentaci potravin a kultivaci bakterií. Přihlásil jsem se na dálkové online studium mikrobiologie a dalo by se říct, že doba, kterou jsem studiem strávil, byla v podstatě vysokou školou potravinářsko-kombuchovou,“ popisuje své začátky Marek Siwy v rozhovoru o blahodárném fermentovaném nápoji MAGU, který při startu prodeje zaznamenal tak velký boom, že na něj byly čekací listiny.



Lidovky.cz: S kombuchou jste se poprvé seznámil v Americe, kde jste studoval finance a následně se živil jako trader. Jak jsem se dočetla, k tomu, založit něco vlastního, vás inspiroval otec. Kdy nastal zlomový moment, kdy jste se rozhodl vzdát práce v korporátu a vrhnout se do vlastního podnikání?

Kombuchu jsem znal už od dětství z Čech. Pamatuji si ale, že když jsem přibližně v roce 2013 poprvé vyzkoušel tu v USA, říkal jsem si, že je to něco trochu jiného, co má obrovský potenciál. Tou dobou jsem plánoval stát se vlkem z Wall Street a kombuche jsem z pohledu profesní stránky ještě nevěnoval pozornost. Následovalo několik let kariéry v investičním bankovnictví, během níž jsem postupně začal vnímat, že práce pro velkou korporaci není něco, čemu bych se chtěl věnovat celý život.

V roce 2017 jsem náhodou narazil na zajímavou statistiku, a sice že trh s probiotickými nápoji z RAW kombuchy rostl v USA rychleji než trh s energy drinky v 90. letech, kdy v Rakousku začal působit Red Bull. To vše mi začalo zapadat do mozaiky produktu, prostřednictvím něhož bych mohl realizovat své ambice. Postupně jsem začal vnímat, že to je něco, čemu bych se chtěl začít naplno věnovat.

Lidovky.cz: Jak (ne)snadná tedy byla transformace z tradera do výrobce živého organického produktu?

Do projektu jsem vlétl takříkajíc po hlavě, bez jakýchkoliv předchozích zkušeností v oboru. Kombuchu jsem nejen zkoušel sám připravovat, ale bezmála rok dopodrobna studoval. Přečetl jsem snad všechny dostupné knihy, studie a publikace nejen o kombuche, ale i o fermentaci potravin a kultivaci bakterií. Přihlásil jsem se na dálkové online studium mikrobiologie. Dalo by se říct, že těch několik měsíců, které jsem studiem strávil, bylo v podstatě vysokou školou potravinářsko-kombuchovou.

Věděl jsem, že nechci vyrábět jen kombuchové limonády, ale že chci na trh přinést produkt s přesahem a uchopit jej trochu jinak, než to dělají společnosti v Evropě. Mé cíle byly od počátku, řekl bych, až megalomanské. Chtěl jsem vytvořit něco, co bude obrazem společenské změny směrem ke zdravějšímu životnímu stylu a bude mít obdobný tržní potenciál, jako tomu bylo v devadesátkách u již zmiňovaného Red Bullu. Transformace tak byla poměrně zdlouhavá a problematická a mně trvalo dva roky studií a příprav, než jsem myšlenku začal skutečně realizovat.

MArek Siwy Třicetiletý Marek Siwy strávil takřka polovinu života v americké Floridě a Kalifornii, kde studoval střední sportovní akademii IMG Academy a následně finance a entrepreneurship na Loyola Marymount University v Los Angeles. Právě během vysokoškolského studia se poprvé seznámil s kombucha nápojem, tamním oblíbeným wellness drinkem. Před založením společnosti MAGU působil Marek Siwy v investičních bankách, spolupracoval na založení fundraisingové platformy Fundlift a vyzkoušel si také pozici institucionálního tradera pro největší českou investiční banku Wood&Company, kde denně zobchodoval objem v řádech miliard korun.

Lidovky.cz: Úplné začátky přípravy probíhaly u vaší babičky v kuchyni a proces až ke kýženému produktu trval zhruba dva roky. Nastaly i momenty, kdy jste se chtěl na všechno vykašlat a vrátit se ke svému původnímu povolání? Nepřemýšlíte o tom někdy i nyní?

Ano, byly chvíle, a nebylo jich málo, kdy jsem chtěl úsilí vzdát, protože jsem jednoduše nevěděl, jak řešit vznikající problémy, ať už to byly problémy výrobní, finanční, či logistické. Co mě ale moje cesta naučila, bylo to, že každý problém má své řešení. Teď už takto nepřemýšlím, protože si myslím, že jsme na to už dost daleko a budeme mít úspěch. V tomto roce plánujeme tržby na úrovni 45 milionů korun, oslovují nás velké zahraniční potravinářské holdingy i venture fondy, finalizujeme stavbu vlastní továrny, rozšiřujeme tým a plánujeme online expanzi na okolní trhy. Myslím, že tu nejproblematičtější a nejrizikovější část naší cesty máme za sebou.

Prosecco s pivem

Lidovky.cz: Pro někoho, kdo o tomto produktu slyší poprvé. Mohl byste vysvětlit, co vlastně kombucha je, jak chutná a čím je obecně výjimečná v působení na lidský organismus?

Kombucha je fermentovaný nápoj vzniklý ze slazeného černého či zeleného čaje, po staletí užívaný pro své imunitu podporující a organismus pročišťující vlastnosti. Ke kvašení čaje je užívána symbiotická kolonie bakterií a kvasinek vzhledem připomínající rosolovitý útvar podobný houbě. Právě bakterie a kvasinky, které nápoj z kombuchy tvoří, jsou z pohledu mikrobiologie a zejména účinků zásadní.

Tím že kombucha je živý organismus, může být každý výsledný nápoj tvořen různými kmeny bakterií a kvasinek. Některé z nich mohou být probiotické a zdraví prospěšné, některé nikoliv. Toto téma bylo v otázce přípravy našeho projektu zásadní, danou tematiku jsme opravdu podrobně studovali. Ve výsledku jsme vyvinuli vlastní způsob pěstování našich kvasných kultur, které do nápoje uvolňují jak probiotické mikroorganismy, tak i další prospěšné metabolity.

Ty mají přímý vliv na zdraví lidského mikrobiomu, trávení, detoxikaci, ale i funkci imunitních procesů v lidském organismu. Rozhodně nechci tvrdit, že kombucha je všelék, který dokáže zázračně vyléčit všechny nemoci lidstva. Momentálně máme ale stovky klientů s Crohnovou nemocí, ekzémy, alergiemi, špatnou imunitou a trávením, kteří nám často posílají příběhy, jak jim náš nápoj pomohl. To je něco, co nás skutečně naplňuje a pohání dál. Co se týče chuti, ta je v našem vnímání vedlejší, nicméně mnoho našich zákazníků nám píše, že jsou na chuti závislí. Chuť bych připodobnil ke kombinaci prosecca s pivem, s určitou mírou nakyslosti.

Lidovky.cz: O své kombuche mluvíte spíše jako o wellness nápoji, který je tvořen látkami s prokazatelnými zdravotními účinky. Proč se nechcete srovnávat s ostatními u nás dostupnými kombuchami?

Nevadí mi ani tak srovnávání, spíše klamání spotřebitele z pohledu většiny evropských výrobců. Bohužel nejen v našich končinách, ale prakticky v celé Evropě mnozí výrobci přistupují ke kombuche jako ke klasickému potravinářskému produktu. Za účelem zjednodušení si logistických a výrobních procesů ji upravují tak, aby mohla být jednoduše skladována, či přepravována, a to za jediným účelem – zisku. Tím ale podrývají celou podstatu produktu.

Nebo jsou zde malí výrobci, kteří se snaží o to, dělat kombuchu tak nějak po domácku a nazývají ji něčím, co v jejich případě není. My jsme jediní, kdo kombuchu studuje z pohledu její mikrobiologické probiotické podstaty a aktivně se účastníme jejího výzkumu. Pokud vím, náš nápoj je jediná evropská kombucha s jasně stanovenými kmeny probiotických bakterií. Ty mají prokazatelně pozitivní účinky na lidské zdraví.

Lidovky.cz: Pokud ale zůstaneme u porovnání s klasickou kombuchou, v čem je ta vaše unikátní, proč bych si měla mezi ostatními vybrat právě váš nápoj?

Prochází více než měsíc trvající a za nízkých teplot probíhající fermentací, která zajišťuje vysokou koncentraci probiotik a jiných blahodárných látek ve výsledném produktu. Pro dochucování používáme pouze za studena lisované ovoce a zeleninu společně s adaptogeny a bylinkami. Náš produkt nepasterizujeme, ani nijak chemicky neupravujeme, proto musí být skladován v lednici. Nerad bych se ale předháněl v porovnání, co je lepší a co ne. Myslím, že rychlost růstu naší firmy, pozitivní ohlasy a počet vracejících se klientů, jimž kombucha pomáhá žít zdravějším a produktivnějším životem, mluví za kvalitu produktu.

Lidovky.cz: Skleněné lahve, v nichž produkt prodáváte, jsou další věc, které věnujete pozornost. Vaším cílem je 100 % zero waste, jakým způsobem se toho snažíte momentálně docílit?

Udržitelnost je jedním z dlouhodobých cílů naší společnosti. Tím, že prodej našich produktů probíhá z 99 % pouze prostřednictvím našeho eshopu, mohou nám zákazníci snadno vracet lahve ke sterilaci a opětovnému plnění. Životnímu prostředí tak oproti většině potravinářských firem nevzniká žádný zbytečný odpad, a to zejména s ohledem na to, že náš business model je založený výhradně na prodeji online koncovým zákazníkům.

Lidovky.cz: Když jste minulý rok v září spustili ostrý provoz, nakupilo se vám takové množství objednávek, že jste museli zákazníky řadit do čekací listiny. Byl zájem skutečně tak mohutný, nebo jste zpočátku neodhadli poměr nabídky a poptávky?

S tímto příjemným problémem se potýkáme v podstatě od počátku našeho snažení. Už na konci roku 2019, kdy ještě probíhal vývoj, ale již jsme testovali trh, jsme se dostávali do situace, kdy nám během každého dne přistávaly vyšší desítky objednávek a my jsme neměli co prodávat. V září minulého roku, kdy jsme spouštěli ostrý prodej, jsme si mysleli, že jsme na toto kapacitně připraveni, ale opak byl pravdou.

Naším problémem v tomto ohledu je, že MAGU je živý produkt, který nelze jednoduše vyrobit tak, jak tomu je u většiny potravinářských produktů. Každá naše láhev je kultivována, fermentována a dozrává po dobu pěti týdnů, přičemž svou roli v celém výrobním řetězci hraje i doba spotřeby. Nemůžeme si tak na sklad vyrobit nekonečno lahví, a ty pak během x měsíců prodávat tak, jak je tomu například u vína nebo piva. Poptávku tak musíme v tomto ohledu jasně plánovat a dalo by se říci i řídit.

Lidovky.cz: I vy jste jedni z gastro šťastlivců, jimž covid spíše prospěl. Myslíte, že až pandemie ustoupí, projeví se to i na chování vašich zákazníků?

Pandemie pomohla v digitalizaci společnosti, lidé už se tolik neostýchají kupovat spotřební zboží přes internet, zejména to prémiové. Myslím ale, že tento trend bude nadále pokračovat i v momentě, kdy pandemie skončí. Troufám si říci, že na poptávku po našich produktech neměla přímý vliv. Už když jsme testovali trh na konci roku 2019, kdy pandemie ještě neprobíhala, poměr nákupů na našem webu na jednoho návštěvníka byl statisticky velmi podobný tomu, co zaznamenáváme teď.

Lidovky.cz: V dohledné době se chytáte spustit novou výrobní linku, která vám umožní podobným situacím předejít. Znamená to, že budete díky většímu množství distribuovat i do kamenných prodejen, nebo chcete udržet stávající model a kombuchu prodávat výhradně přes eshop?

Jak už jsem na začátku popisoval, naše cíle jsou jen ty nejvyšší, což znamená, že budeme chtít začít v dohledné době distribuovat i offline, a to nejen na českém trhu. V minulých měsících nás oslovilo několik předních českých i zahraničních distributorů a je otázka, jak dlouho tomuto vábení budeme odolávat. V konečném měřítku by naše kombucha měla být dostupná všem a všude. kdykoliv a kdekoliv.

Lidovky.cz: Kam byste si přál, aby v budoucnu značka směřovala?

Chtěli bychom vytvořit udržitelnou společnost, která bude obrazem společenské změny směrem ke zdravějšímu životu. Společnost, která by pomáhala lidem žít zdravějším a produktivnějším životem. Co se týče těch byznysových představ, naším cílem je vybudovat společnost se zahraničním přesahem, firmu, na níž budou lidé pyšní, že vznikla právě v České republice.