Domácí street food. Chlebové placky s trhaným masem podle šéfkuchaře

TRHANÉ HOVĚZÍ MASO, FLAT BREAD A LEHKÝ SALÁT Ingredience ■ 800 g libovějšího hovězího krku ■ sůl ■ pepř ■ divoké koření ■ 2 cibule ■ 1 drobnější hlávkový salát ■ 2 polévkové lžíce tmavého misa ■ 80 ml omáčky demi glace ■ 150 ml zakysané smetany ■ 40 ml bylinkového oleje (lze použí i olivový) ■ olej na opečení ■ čerstvý koriandr Flat bread ■ 250 ml vlažné vody ■ 2 lžičky soli ■ 3 lžičky sušeného droždí ■ 120 ml zakysané smetany ■ 250 g celozrnné žitné mouky ■ 225 g celozrnné špaldové mouky ■ mouka na vyvalování 1. Trhané maso: hovězí krk osolíme, opepříme a opečeme na pánvi či grilu, aby se maso zatáhlo. Na stejné pánvi poté opečeme přepůlenou cibuli. Přendáme do hlubšího pekáče, zalijeme várkou, kterou si připravíme z převařené osolené vody s divokým kořením a cibule. Přiklopíme a pečeme v předehřáté troubě na 160˚C 3–4 hodiny. Kdyby se voda odpařila, várku dolijeme. Maso by se mělo úplně rozpadat. 2. Ještě teplý hovězí krk natrháme a promícháme s omáčkou demi glace a misem. Před podáváním případně ještě znovu prohřejeme. 3. Flat bread: z vlažné vody, soli a sušeného droždí si připravíme kvásek. Do větší mísy prosejeme obě mouky, přidáme zakysanou smetanu a kvásek. V robotu uhněteme těsto, zabere to jen pár minut. Na teplém místě necháme vykynout. Vykynuté těsto rozdělíme na tři části a rozválíme na pracovní desce, lehce podsypeme moukou, aby se těsto nelepilo. Pomocí vykrajovátka o průměru cca 12 cm vykrajujeme 0,3 cm silná kolečka, která bez oleje opečeme na na grilu či pánvi z každé strany zhruba 3 minuty. 4. Dokončení: zakysanou smetanu promícháme metličkou s olivovým olejem, solí a pepřem. Opraný hlávkový salát nakrájíme na tenké nudličky. Na opečené flatbredy rozprostřeme trhaný hovězí krk, na něj nudličky hlávkového salátu. Pokapeme zakysanou smetanou a sekaným koriandrem.