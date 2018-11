Pozor na dávkování. Jak na dýni se šalvějí?

Šalvěj se skvěle hodí k telecímu, stejně dobře ladí i s rybami a zeleninou. Jen u téhle aromatické bylinky pečlivě hlídejte množství: její nezaměnitelné aroma je opravdu velmi intenzivní. Příliš velká dávka téhle jinak léčivé rostliny, jež zabírá na nejrůznější neduhy, může být zdraví škodlivá.

Poslední záchvěvy babího léta se u nás na zahradě projevily přebytky dýní a šalvěje, a když jsem nakoukla za plot k sousedům, nevypadalo to výrazně jinak. Takže počítám, že u vzdálenějších sousedů, tedy u vás, je to podobné. Záhony vydávají to poslední, než usnou zimním spánkem, a tak je čas si jejich plody ještě užít.



Příliš dlouhá sezona

Dýňová sezona už trvá nějaký ten pátek a jako obvykle, na prahu zimy, mi trošku dochází fantazie, co s ní provést, aby zase chutnala trochu jinak. Všechny varianty s chilli, zapečenou strouhankou, s parmazánem i různé teplé saláty s řepou už jsou „vystřílené“, a tak přichází čas právě na šalvěj.

Nic proti samotné dýni, ale myslím si, že bez koření je to prostě strašná nuda. Šalvěj je takový hezký způsob, jak jí dát trochu „grády“, a přitom nechat dýni dostatečně dominovat. Přiznejme si, že třeba v případě chilli o tak jednoznačnou rovnováhu nejde.

Jedna z věcí, která je na šalvěji hezká, je odolnost. Neslyšela jsem o nikom, komu by šalvěj na záhonu či v květináči zhynula nebo neprospívala. Na záhoně to zvládne dokonce i bez zalévání, prostě si vystačí s tím, co spadne z nebe, i když je suchý rok jako letos. Ze skromné kytičky, která vám vyraší první rok, postupně vyrůstá mohutný keř půvabných zeleně fialových odstínů, který je třeba spíš pacifikovat než povzbuzovat. U nás doma šalvěj sídlí vedle levandule a máty, což jsou plevele podobného ražení jako ona, a tak se tak nějak se regulují navzájem.

Jméno šalvěje samo naznačuje, co je zač: pochází totiž z latinského „salvare“ čili léčit. Těžko si ji s něčím spletete, aroma téhle léčivky je nezaměnitelné. Tvoří ho bohatý mix různých silic, tříslovin, fenolických látek a flavonoidů. Více aromatických a účinných látek je v listech než v květech, používají se tedy hlavně ony. Šalvěj obsahuje látky antiseptické, jako je karnozol, ale též výrazný kafr. V jedné z variet, šalvěji divotvorné, je i halucinogenní diterpen salvinorin A, který užívají k rituálním obřadům středoameričtí indiáni.

V našich krajích se však nejvíc vyskytuje šalvěj lékařská a u té žádné účinky tohoto druhu zaznamenány nebyly. Proto se nemusíte obávat pustit ji do kuchyně, kde ji zužitkujete hlavně v různých středomořských receptech. Třeba „saltimbocca“, tedy telecí plátky s prosciuttem se bez šalvěje neobejdou. Na těstoviny je zase skvělé šalvějové máslo. Šalvěj jde stejně dobře k masu jako k rybám, jen je nutné hlídat množství, přece jenom to není žádná nevýrazná chudinka.

Pokud chcete s šalvějí experimentovat, sáhněte i po jiném druhu než po klasické lékařské. Šalvěj ladná výrazně voní po ananasu, a tak se báječně hodí do dezertů, ale též k přípravě domácích likérů. Podobným způsobem můžete zužitkovat i šalvěj muškátovou.

S přebytky do vázy

Mnohé šalvěje jsou i dekorativní, takže když všechnu nespotřebujete v kuchyni, může posloužit jako velmi půvabná dekorace do vázy. A pak tu samozřejmě zůstává použití léčivé: pokud trpíte bolestmi krku, je šalvěj skvělým kloktadlem. Pomůže taky rozehnat angínu, vylepší zažívání nebo sníží plynatost. Pomáhat může i při nervovém vypětí či depresích, podporuje imunitu… seznam pozitivních účinků je prostě dlouhý. Nedoporučuje se však užívat ji ve větších dávkách, obsahuje totiž trochu jedovatého thujonu. Z toho důvodu by se šalvěji měly vyhnout těhotné nebo kojící ženy.

Jak už bylo řečeno, šalvěj se dobře hodí k masu, a tak se nebojte dnešní recept vyšperkovat trochou orestované anglické slaniny, pancettou nebo třeba zbytky pečeně z předchozího dne. Rychleji vám tak uběhne týden, který vás dělí od momentu, než na téhle stránce vypukne husí a zvěřinová sezona.

Těstoviny se šalvějovou dýní

rozpis na 4 porce, příprava asi dvacet minut

Ingredience *

600 g čerstvých tagliatellí

10 lístků šalvěje

1 střední dýně hokaido

10 dkg pikantní gorgonzoly

olivový olej, sůl



Troubu rozehřejeme na 180 stupňů, zatím očistíme dýni a nakrájíme ji na plátky asi dva centimetry vysoké. Rozprostřeme je na plechu vyloženém pečicím papírem, lehce zakápneme olivovým olejem a poklademe lístky šalvěje. Dáme péct, dokud dýně není měkká. Nemělo by to trvat déle než třicet či čtyřicet minut. Dáme vařit osolenou vodu ve větším hrnci a v momentě, kdy je dýně hotová, do ní vhodíme těstoviny. Zatímco se budou vařit, dýni nakrájíme. Uvařené a slité těstoviny a dýni v oleji lehce promícháme na plechu, rozdělíme do talířů a každou porci posypeme trochou gorgonzoly.