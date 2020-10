Proti podzimnímu splínu. Omezte cukry a zařaďte do jídelníčku ’přírodní antibiotika’

Krátící se dny, pošmourné počasí a ranní mlhy ukrádají na dobré náladě. Proti trudomyslnosti se dá částečně zabojovat i výběrem jídla. A opačně, některé potraviny splín přivolávají.

Nekvalitní potraviny mohou mít vliv nejen na naši hmotnost, ale také na aktuální rozpoložení. Naše psychika se může pod vlivem špatně vybraných poživatin pořádně otřásat. Čemu se vyhýbat a čeho si dopřát více?



Přírodní antidepresiva

Nejméně žádoucí je nezřízená konzumace průmyslově zpracovaných potravin se spoustou přídatných látek. A také cukru. Ten krátkodobě sice může uklidnit, ale jeho vysoká spotřeba ve výsledku způsobuje nerovnováhu některých látek, například serotoninu, hormonu štěstí. Cukr rovněž rozkolísá hladinu inzulinu v krvi, čím přivodí nervozitu a podrážděnost. Vůbec nejškodlivější jsou přidané cukry, které se nacházejí ve sladidlech, cukrovinkách, limonádách či kečupech.

„Omezení cukrů a junk food spojené s navýšením porcí zeleniny a ryb v jídelníčku může každému depresivnímu jen pomoci. I kdyby nevyléčilo náladu, zcela jistě dokáže podpořit prevenci a terapii dalších dnes nejběžnějších zdravotních potíží,“ doporučuje například Margit Slimáková, specialistka na zdravotní prevenci a výživu.



Když už nemůžete bez sladké chuti existovat, sáhněte raději po kousku ovoce, třeba po banánech, které vám zlepší náladu nejen coby sladkost. Banány totiž patří mezi takzvaná přírodní antidepresiva. Jsou bohaté na aminokyselinu tryptofan, kterou organismus přeměňuje na zmíněný serotonin. Tryptofan obsahují i další potraviny – například kešu ořechy, kvalitní rybí maso nebo některé druhy zelenin, zejména té zelené. Výborně poslouží třeba avokádo, brokolice, špenát, mangold či kapusta.

Rostoucí popularitu zaznamenává rakytník, který je zdrojem vysokého obsahu vitaminů a minerálních látek, posiluje organismus a působí proti stresu. Z rakytníku se zpracovávají listy, plody a semena, z nichž se lisuje olej. Novinkou je jeho kombinace s konopnými extrakty s vysokým obsahem CBD anebo CBG bez obsahu psychoaktivních látek.

Pro lepší den i spaní

Oleje, v niž se snoubí jasně oranžový rakytník s různě vysokým obsahem konopných extraktů, podporují obranyschopnost organismu, pomáhají odbourávat úzkosti, zlepšují i kvalitu spánku. Jsou tu i další benefity – přispívají k udržení zdravého stavu zraku, kostí i pokožky. „Kapky lze přidávat do salátových zálivek, olejů, jogurtů, krémů, másel, avokáda,“ říká Jan Martin Paďouk, vedoucí vývoje a výzkumu, zakladatel české společnosti CannaCare. Samotný konopný olej má podle jeho slov specifickou zemitou chuť, která nevyhovuje každému. Kombinace s rakytníkem mu ale dodává mnohem lepší senzorické vlastnosti. Kdo chce, může lahvičku uložit do spižírny nebo do domácí lékárničky.

Skvělou podzimní volbou je také rybí tuk, který obsahuje esenciální omega-3 nenasycené mastné kyseliny a důležité vitaminy A a jako prevenci proti nemoci covid-19 doporučovaný vitamin D.