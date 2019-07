První restaurace v Česku začala nabízet patnáctichodové menu

Christian je vietnamský šéfkuchař a majitel pražské finediningové restaurace Levitate, jejíž kuchyň čerpá z asijských kořenů a střídmého nordického přístupu k surovinám. Hlavní myšlenkou konceptu je respekt k přírodě a co největší využívání lokálních surovin. Právě fúze těchto dvou kuchyní mu umožňuje objevovat nové možnosti a příležitosti ke zdokonalení. Svět asijské kuchyně utváří v Česku přes osm let a jeho fúze asijské gastronomie se severskou patří mezi jedinečné. V minulosti vietnamský šéfkuchař působil v restauracích SaSaZu, SOHO nebo Mandarin Oriental a gastronomii se věnuje od svých šestnácti let.