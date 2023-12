Hřejivá smetanová omáčka s hříbky a kusem šťavnatého masa. Skvělé jídlo k zimnímu obědu dle šéfkuchaře Drdela

Hovězí karabáček na houbách Ingredience 1 kg hovězího karabáčku

3 cibule

sůl, pepř

jalovec, celý kmín

150 g čerstvých lišek nebo jiných hub

40 g sušených hub

malá sklenička nakládaných hříbků

300 ml smetany

0,1 l kvalitního bílého vína (nejlíp suchého ryzlinku)

4 snítky čerstvé majoránky

čtvrt menší dýně hokkaido

čerstvé bylinky

4 malé bagetky či jiné pečivo

máslo 1. Maso osolíme, opepříme a opečeme ze všech stran na pánvi, aby se zatáhlo. Vyjmeme a na stejné pánvi opečeme i přepůlenou neloupanou cibuli. Oboje přendáme do hlubšího pekáče a podlijeme horkým nálevem připraveným z vody, jalovce, kmínu a trochy soli. Pečeme přikryté při 150 °C doměkka (doba pečení závisí na velikosti a kvalitě masa). V průběhu pečení nálev doléváme – maso by mělo být stále ponořené, aby nevysychalo. Měkké vyjmeme a udržujeme v teple. Nálev varem zredukujeme asi na třetinu. 2. Sušené houby předem namočíme do studené vody. Vymačkáme, pokrájíme a společně s čerstvými liškami opečeme na másle. V hlubším rendlíku rozehřejeme máslo, necháme na něm zesklovatět nahrubo pokrájené zbylé cibule, zalijeme vínem a necháme zcela vyvařit. Teprve potom přilijeme svařený nálev a dusíme na mírném plameni. Jakmile cibulka změkne, vše rozmixujeme tyčovým mixérem, propasírujeme a vrátíme do hrnce. Přidáme orestované houby, čerstvou majoránku a smetanu a provaříme. 3. Oloupanou dýni nakrájíme na drobné kostičky a necháme na pánvi s dalším kouskem másla změknout. Pak k ní přidáme pokrájené naložené houby a posekané bylinky. Lehce osolíme a už jen krátce prohřejeme. 4. Houbovo-dýňovou směs servírujeme na opečenou bagetu potřenou máslem. Do hlubokého talíře vložíme porci měkkého karabáčku, přelijeme houbovou omáčkou a případně ještě doplníme například naloženými šalotkami nebo trochou čerstvých bylinek.