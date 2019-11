Roztodivné zimní houby. Vyražte za úlovky i v chladných dnech

Také důvěřujete jenom hříbkům a žampionům? A není to škoda? Klasická houbařská sezona už sice skončila, ale za úlovky se dá klidně vyrazit i během zimních měsíců.

Letošní houbová sezona byla jako na houpačce. Nejdříve obrovské letní sucho, po deštích zase nebývale velká úroda. Na podzim obvykle roste hřibů pomálu, věděli jste ale, že čas hub vlastně nikdy nekončí? Na některé totiž můžete vyrazit i v době, kdy je les přikrytý bílou sněhovou peřinou.



Jidášovo ucho

Jidášovo ucho je houbou, která možná nenaláká svým vzhledem (ano, opravdu vypadá jako zčernalý ušní boltec), ale chutná znamenitě. Své o tom vědí například mistři čínské kuchyně, ve které je velice oblíbené (v jídelním lístku čínské restaurace jej naleznete spíš jako mu-er, v japonském jako kikurage). Používá se do zeleninových směsí, ale i k masu. Stejně jako většina zimních hub je ucho parazitické, jeho hostitelem je nejčastěji keř černého bezu. Na to odkazuje i název této pozoruhodné houby – Jidáš Iškariotský se totiž podle pověsti oběsil právě na černém bezu.

Houby se nemusíte vůbec bát a jen tak si ji nespletete. Příprava není náročná – očistíme ji od zbytků kůry, povaříme přibližně dvacet minut a nakrájíme na proužky. Osmahneme na pánvi do černa (je dost tmavá sama o sobě, černá barva ještě neznamená, že je spálená) a dle chuti okořeníme nebo přimícháme do salátu, pod maso či do polévky.

Hlíva ústřičná

Mezi zimní houby patří i dobře známá hlíva ústřičná, která je oblíbená díky blahodárnému vlivu na zdraví. Zlepšuje imunitu organismu, obsahuje antioxidanty, potlačuje růst krevního tlaku, cukru v krvi i cholesterolu – no prostě zázrak. Můžete pořídit doplňky stravy s příměsí hlívy, vlastní si zkuste vypěstovat třeba na balkoně. Ale najít se dá i v našich lesích, a to během podzimu a zimy, když zrovna přejí podmínky. Hlíva je také parazitickou houbou, za hostitele si často vybírá buky. Pokud máte nějakou bučinu ve svém houbařském rajónu, určitě se vyplatí vyrazit na lov. A proč se jí říká ústřičná? Její klobouk připomíná tvarem ústřice.

Penízovka sametonohá

I penízovka parazituje na dřevě, rovněž na listnáčích, spíše ale na mrtvých či poraněných kmenech. Pokud ji v lese potkáte, určitě hned pochopíte, proč si vysloužila tento název. Nejčastěji roste ve velkých trsech, kloboučky mohou být docela malinké, což tvoří efekt vysypaných penízků. Najdete ji nejen v lese, ale rovněž v sadech i zahradách. Pokud máte na zahrádce čerstvě pokácený ovocný strom, můžete si koupit pytlíček se sadbou a zkusit si ji cíleně vypěstovat. Penízovka často roste v období po prvních mrazících, přemrznutí nijak neovlivňuje chuť ani konzistenci. I když není tak populární jako hlíva, má rovněž úžasné zdravotní účinky. Dělá se z ní tinktura pro podporu regenerace organismu, zevně se výluh používá proti plísním, hlavně na nohou a nehtech. Nemusíte ji ale pouze louhovat – vynikající je samozřejmě i v kuchyni.