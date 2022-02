Listový štrúdl s jablky. Jak na vláčnou pochoutku, poradí Jan Punčochář

JABLEČNÝ ŠTRÚDL Ingredience Tukové těsto ■ 125 g hladké mouky ■ 300 g změklého másla Octové těsto ■ 240 g hladké mouky ■ 2 žloutky ■ 1 lžíce octa (popř. navíc 2 lžíce zakysané smetany nebo šlehačky) ■ špetka soli ■ asi 10 lžic vody (tolik, aby se těsto nelepilo) ■ 1 žloutek na potření Náplň ■ 100 g jablek ■ rozinky ■ cukr ■ calvados ■ skořice 1. Suroviny na tukové těsto jen lehce propracujeme a necháme chvíli odpočinout v chladu. Octové těsto naopak propracujeme řádně: několikrát jej můžeme dát na pár minut odpočinout a pak znovu prohněteme. 2. Octové těsto na válu lehce rozválíme (vytáhneme) do kříže tak, aby střed zůstal silnější. Doprostřed položíme kostku tukového těsta a protilehlé cípy přes něj přeložíme. Tento „balíček“ pak pozvolna od středu rozvalujeme na silnější plát ve tvaru čtverce. Začneme překládat: levý i pravý okraj čtverce přehneme do středu, aby se vzájemně dotýkaly, a pak ještě přeložíme napůl jako knihu do tvaru širšího pruhu. Necháme asi hodinu odpočinout v chladu a poté znovu rozválíme a znovu přeložíme, tentokrát z opačné strany a natřikrát. Vše ještě minimálně jednou zopakujeme. Nakonec přeložíme napůl a vzniklý balíček necháme v chladu odležet do druhého dne 3. Jablka nakrájíme na menší kousky. Na pánvi rozehřejeme cukr a necháme ho zkaramelizovat. Pak jej zalijeme trochou pálenky, a jakmile se karamel odvaří, přidáme jablka. Opět necháme lehce zkaramelizovat, zasypeme skořicí, popřípadě dosladíme, necháme vystydnout, 4. Těsto rozválíme, naneseme na ně jablečnou náplň, přidáme rozinky, zarolujeme a utáhneme do tvaru štrúdlu. Potřeme žloutkem, propícháme špejlí a pečeme na pečicím papíru při 190 °C asi 35 minut.