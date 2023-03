Rozbouraná škvarkovka. Chuť zůstává, recept ale šéfkuchař Pavel Drdel vytvořil úplně nový

PEČENÝ BŮČEK A LA ŠKVARKOVKA Ingredience ■ 1 kg vepřového boku bez kosti a kůže ■ sůl, pepř, kmín ■ 2 středně velké cibule ■ 50 g vyškvařeného sádla ■ 2 lžíce dijonské hořčice ■ 4 lžíce plnotučné hořčice ■ 1 větší brambora (na zahuštění) ■ 300 ml silného masového vývaru ■ 250 ml smetany na šlehání ■ nakládané okurky (i nálev) ■ nakládané cibulky Špeková nádivka ■ 4 rohlíky ■ 200 g špeku ■ 0,15 l mléka ■ 2 vejce ■ 50 g másla ■ sůl, pepř ■ čerstvá petrželka ■ máslo a mléko na potírání 1. Sůl, pepř a kmín vmasírujeme do masa. Zprudka je opečeme na pánvi ze všech stran. Vložíme do pekáčku i s tukem, který se vypekl, lehce podlijeme vodou, přikryjeme a pečeme 90 minut na 150 stupňů. Hotové maso před podáváním znovu opečeme. 2 .Připravíme si hořčičnou pěnu. Na sádle zpěníme pokrájenou cibulku, přidáme oba druhy hořčice, orestujeme a přidáme pokrájenou bramboru. Přilijeme vývar, část okurkového nálevu a vaříme na mírném plameni, aby se omáčka zredukovala asi na polovinu. Vmícháme smetanu, rozmixujeme a propasírujeme přes jemné sítko. Dochutíme solí a pepřem. 3. Špeková nádivka: Špek nakrájíme nadrobno a vyrestujeme na tuk. Škvarečky přendáme do hluboké mísy. Rohlíky nakrájíme na kostky a opečeme na másle a vyškvařeném tuku. Necháme vychladnout a přidáme ke škvarkům. Žloutky oddělíme od bílků, vmícháme do mléka a dáme do mísy s posekanou petrželkou. Osolíme, opepříme, promícháme. Bílky vyšleháme do pěny a opatrně vmícháme do směsi. Na pečení vezmeme použitý plech od bůčku (nemusíme jej vymazávat). Pečeme na 170 ˚C zhruba 30 až 35 minut. Během pečení potíráme vrchní vrstvu nádivky rozpuštěným máslem s mlékem. 4. Do hlubokého talíře servírujeme opečený vepřový bok, nádivku, nakládanou cibulku a okurky pro kyselost a doplníme hořčičnou omáčkou.