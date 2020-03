Škvarky a sádlo pečené v troubě. Připravte si doma pochoutku

Pamatuji si, že když jsem byla malá, sádlo bylo u nás doma běžně používanou surovinou. Pravidelně jsem dostávala k svačině chleba se sádlem a cibulí a pochutnávala si na něm. Pak se ale sádlo začalo nenápadně z domácností (i té naší) vytrácet jako následek propagace „zdravějších“ rostlinných olejů. Tehdy bych si už na chlebu se sádlem nepochutnala. Měla bych před očima jistojistou smrt na ucpané tepny.

Dnes je všechno zase jinak a sádlo je běžnou surovinou v mé domácnosti. Na chleba si ho sice nemažu, ale to jen proto, že chleba nejím.



Škvarky a sádlo pečené v troubě

1 kg bio či farmářského surového sádla

1-2 lžičky kořenící soli nebo čisté soli



Postup přípravy: Možná vás napadla otázka, proč dělat sádlo a škvarky v troubě tak dlouho, když na pánvi máte hotovo za několik desítek minut. Na to je úplně jednoduchá odpověď:

1. trvá to sice déle, ale nemusíte u toho pořád stát

2. v troubě se lépe kontroluje teplota, takže určitě sádlo ani škvarky nepřepálíte

3. nebudete mít v kuchyni mastný povlak okolo celého sporáku, takže budete mít s úklidem mnohem méně práce

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

A to za to stojí, ne? Ale teď už k postupu…



Sádlo nakrájejte na kostičky 1×1 cm až 2×2 cm, přendejte je do pekáčku a vložte do trouby vyhřáté na 150°C. Pečte 90-120 minut za občasného promíchání. Během této doby můžete naběračkou nebo velkou lžící průběžně odebírat vyškvařené sádlo a to přes cedník přelít do připravené nádoby.

Troubu vypněte, až když jsou škvarky krásně křupavé a přestanou „syčet“. Jakmile jsou upečené, přeceďte je přes sítko, sádlo přilijte k tomu, které jste průběžně odebírali.

Škvarky rozprostřete na papírový ubrousek, aby se co nejlépe vysušily, a pak je okořeňte solící směsí podle vaší chuti, nebo čistou solí.

Sádlo uchovávejte v lednici a průběžně používejte na tepelnou úpravu potravin za vysokých teplot. Jeho kouřový bod, tedy teplota, kdy se začíná tuk přepalovat, je u sádla cca 190°C (smažení probíhá při cca 150-190°C).

Škvarky naopak snězte co nejdříve (ideálně v den jejich přípravy), natáhnou totiž brzy vlhkost z okolí a přestanou křupat.