Mořské řasy je vhodné zařadit do jídelníčku, obsahují totiž velké množství jódu. Konzumujte je však v malém množství a pravidelně, jedině tak z nich získáte veškeré blahodárné látky. Můžete je přidávat do salátů, polévek, ale i do luštěnin a těstovin. Wakame, kterou jsem pro tento recept vybral, je mořská řasa nejméně náročná na úpravu. Řasy mívají na povrchu bílý povlak, jde však o vykrystalizovanou sůl, která jídlo zároveň ochutí.

Těstoviny s čočkou, zeleninou a mořskými řasami

4 porce 12 h (namáčení čočky) + 50 min (příprava)



80 g zelené čočky

15 g řasy wakame



6 lžic oleje (sezamový nebo wok – směs slunečnicového s arašídovým)



1 menší cibule



1 mrkev



2 stroužky česneku



120 g těstovin fusilli



1 větší červená feferonka



1 lžička kari koření (nebo koření pěti vůní)



svazek mladého špenátu



3 lžíce sójové omáčky



2 jarní cibulky



pražený sezam a vlašské ořechy na posypání



Postup: Den předem si namočíme čočku. Řasy vložíme do misky, zalijeme 300 ml vroucí vody a přikryjeme, občas můžeme zamíchat.

Ve větší pánvi rozehřejeme olej, přidáme cibuli a mrkev nakrájené na větší kostky a osmahneme do růžova. Poté přidáme nahrubo nasekaný česnek, feferonku, kari a ještě krátce restujeme. Přisypeme scezenou a propláchnutou čočku, zalijeme výluhem z mořských řas a povaříme, dokud čočka nezačne měknout a voda se téměř nevyvaří. Mezitím si uvaříme těstoviny na skus, které scedíme a necháme pod pokličkou.

Nyní k čočce vmícháme nahrubo nasekaný špenát a ještě krátce prohřejeme. Nakonec přidáme nakrájené řasy, těstoviny a sójovou omáčku a dobře promícháme. Posypeme nakrájenou cibulkou, praženým sezamem a ořechy. Hotový pokrm můžeme ještě zakápnout sezamovým olejem.

Můj tip: Z mořských řas lze vytvořit také neobvyklou, ale vynikající pomazánku. V tom případě použijeme nori vločky: smícháme je s rozmačkaným tofu a trochou rostlinné smetany a dochutíme sójovou omáčkou. Hodit se do ní budou i jarní bylinky.