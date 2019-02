Steak se zeleným pepřem a gorgonzolou a slaninová kukuřice s fazolkami podle Karolíny Kamberské

Steaky pro mě jsou symbolem luxusu, nejspíš z toho přízemního důvodu, že steakové maso není zrovna laciná legrace, zvlášť když máte velkou rodinu. V dobách, kdy jsem měla malé děti a velmi hluboko do kapsy, jsem učinila spoustu pokusů s lacinějšími druhy hovězího masa, z nichž po opečení logicky vznikla žvýkací guma, než mi došlo, že tudy cesta nevede.

Dneska už vím, že je lepší si dopřát něco skvělého jednou za čas než něco mizerného častěji… Nemusíte kupovat zrovna pravou svíčkovou (která mi ve své jednolitosti připadá trochu nudná), u nás doma třeba mnohem víc frčí steaky z prorostlého roštěnce. Zkuste například rib eye steak.

Garantuji vám, že když vyzkoušíte více druhů masa na steak, nakonec (třeba i po pár neúspěšných pokusech) najdete to, které vám vyhovuje poměrem ceny a kvality.

Steak se zeleným pepřem a gorgonzolou

4 hovězí steaky (např. z roštěnce)

2 lžíce olivového oleje



sůl a pepř



40 g másla



2 šalotky



100 g gorgonzoly



100 ml smetany ke šlehání



2 lžíce zeleného pepře



Steaky pokojové teploty naklepejte na prkénku, které jste předem buď namočili, nebo potáhli fólií, aby se do něj zbytečně nevsákla šťáva z masa. Naklepejte je důkladně z obou stran, potřete olivovým olejem, osolte a opepřete (někdo solí až po dokončení, ale pokud dáte maso na pánev ihned, nevidím ve výsledku rozdíl). Maso na prkénku opět rukama smáčkněte do původního tvaru – takže vlastně bude vypadat jako na začátku, jen bude mít jemnější strukturu.

Takto připravené maso dejte na rozpálenou suchou pánev. Doba pečení je závislá na dvou faktorech: na tloušťce masa i na vaší oblíbené míře propečení. My máme rádi maso uvnitř zářivě růžové, takže 2 cm silný steak opékám z každé strany 2 minuty. Jestliže máte steak centimetrový, stačí mu jen minutka z každé strany. U silnějších steaků (nebo pokud máte rádi maso well done – „dobře udělané“ bez růžové barvy uvnitř) samozřejmě trochu přidejte, ale pořád jde o minuty.

Opečené steaky zabalte na zhruba 7 až 10 minut do alobalu a nechte odpočívat, díky tomu se v nich krásně rozprostřou všechny šťávy. A vy mezitím můžete dotvořit omáčku.

V pánvi ve výpeku z masa rozpusťte máslo. Šalotku nakrájejte na tenká kolečka, přihoďte do pánve a nechte opéct dozlatova. Pak přidejte gorgonzolu nalámanou na kousky, smetanu a zelený pepř bez nálevu. Za stálého míchání počkejte, až se gorgonzola rozpustí. Ochutnejte, možná bude třeba osolit nebo opepřit (možná ale ne, všechny složky jsou dost výrazné). Poté vybalte steaky z alobalu a můžete podávat přelité omáčkou. U nás doma jíme steak nejraději se zeleninovými přílohami, nechte se inspirovat např. tou kukuřično-fazolkovou.