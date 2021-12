Vánoční hostina bez plýtvání. Jak nakoupené jídlo nevyhodit a využít?

Iniciativa Zachraň jídlo se v nově zveřejněných videonávodech věnuje tématům skladování a zpracování nejrůznějších surovin a také správnému nakládání s ovocem, jehož spotřeba před Vánoci stoupá. Chce v nich ukázat, jak lze jednoduše předcházet plýtvání a ušetřit tím nejen peníze, ale i planetu.

Domácnosti v Evropské unii mají na svědomí 53 % všeho vyhozeného jídla.

V Česku podle Mendelovy univerzity doma vyhodíme v přepočtu na osobu za rok téměř 34 kg jídla, které by se ještě dalo sníst.

„Jednou z nejčastějších příčin, proč se kuchyňské koše plní jídlem, je špatné skladování. Právě nesprávné skladování jednak významně snižuje kvalitu potraviny a současně zkracuje její životnost,” říká Petra Čížková. Jak tomu zabránit? Rozdělte si nákup na to, co patří do lednice, a co ne. Potraviny v ledničce je pak nutné správně rozdělit do poliček a boxů. U zbytku nákupu stačí vědět, co může zůstat na kuchyňské lince a co je lepší schovat do temné spíže.

Do nejvyšších pater lednice, kde je nejtepleji, dejte máslo a otevřené skleničky či konzervy. Do středu patří mléčné výrobky jako jogurty či sýry a také vejce. Spodní poličky jsou ideální k uchování masa. Pokud si přinesete čerstvé maso balené v papíru, přendejte ho do uzavíratelné krabičky, aby déle vydrželo. Nezapomeňte, lednici je nutné pravidelně čistit a kontrolovat teplotu kolem 4 °C. Podrobnosti najdete ve videu o lednici.

Ne všechno ovoce patří do mísy

Vybrané druhy ovoce dáváme k zelenině do spodního šuplíku lednice. Patří mezi ně bobuloviny (borůvky, maliny či rybíz) a peckoviny (broskve či blumy). Pokud už jde o opravdu hodně zralé kousky, můžeme přidat i jablka a hrušky. Do lednice dáváme také veškeré nakrojené kousky.

Naopak pokojová teplota vyhovuje exotickým druhům, a hlavně avokádům a rajčatům, které mnohdy mylně skladujeme v chladu, kde přichází o chuť a aroma. V jedné ovocné míse můžeme mít například avokádo, ananas, citrusy, přidat můžeme i zmíněná rajčata. Odděleně se pak vyplatí skladovat banány a jablka, ty při zrání vypouští ethylen a tím urychlují dozrávání ovoce v okolí.