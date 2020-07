Vedra udeřila, co si dát v horku k večeři? Zkuste ovocný salát nebo kuskus, na knedlíky zapomeňte

V horkých letních dnech není důležitý pouze pitný režim, ale také to, co jíte. Z jídelníčku by měly zmizet těžké smetanové omáčky i knedlíky. Zkuste místo nich konzumovat spíše lehká zeleninová jídla, saláty a ovoce.

V letních dnech organismus nejvíce ochladí ovoce. Pokud vám ovoce nebo zelenina k večeři nestačí, zkuste si připravit třeba kuskus. V létě bychom měli omezit konzumaci masa, které zpomaluje metabolismus. Server Lidovky.cz přináší pět tipů na rychlou a lehce stravitelnou večeři. Ovocný salát

To nejlepší, co pro sebe můžete v letních dnech udělat, je konzumovat hodně ovoce. Nejen že obsahuje hodně vody, ale také vitamíny, které jsou pro zatížený organismus potřebné. Zkuste si udělat jednoduchý salát, do kterého můžete přidat jakýkoli druh ovoce. Grilovaná zelenina

Dalším jednoduchým pokrmem je grilovaná zelenina, kterou můžete jíst třeba v kombinaci s tmavým pečivem nebo rybou. Pokud nemáte možnost roztopit na zahradě gril, opečte si třeba papriku na rozpáleném olivovém nebo sezamovém oleji. Grilovaná paprika se také výborně hodí ke kuskusu. Kuskus na sto způsobů

Ideálním letním pokrmem je kuskus, který lze zkombinovat prakticky s čímkoli. S kuřecím nebo krůtím masem, žampiony, zeleninou nebo jen sušenými rajčaty a olivovým olejem. Jednoduchá příprava a skvělá chuť. Čerstvé těstoviny (ilustrační foto) Těstoviny (bez smetanových omáček)

V letních dnech je lepší vyhnout se těžce stravitelným smetanovým omáčkám. Zkuste si ale těstoviny připravit jednodušeji. S lilkem, cuketou, sušenými rajčaty, olivami, ale třeba i jen s česnekem a chilli papričkami (aglio olio). Těstoviny můžete udělat i jen s bylinkami, například s petrželkou nebo bazalkou, rajčaty a mozzarellou. Těstoviny se sušenou šunkou Těstoviny uvařte podle návodu. Na pánvi si rozpalte olej, na kterém zpěňte nasekaný nebo rozdrcený česnek. Přidejte nakrájenou šunku a chvíli restujte, osolte, opepřete a přidejte bazalku. Vše zalijte citronovou šťávou nebo šťávou z čerstvého citronu a krátce opékejte. Základ máte hotový. Teď už jen přidat těstoviny a jídlo promíchat. Podávejte s nastrouhaným parmazánem a lístkem bazalky.

Zeleninové saláty

Zeleninové saláty nemusí být nudné, zapomeňte na okurkový, rajčatový nebo šopský salát a připravte si třeba ten ze špenátových listů s červenou řepou a kozím sýrem. Nebo cizrnový salát. Můžete se také pustit do složitějších variací například s červenou řepou, která v létě příjemně osvěží. Pralinky z červené řepy s kozím sýrem (recept podle šéfkuchaře Ondřeje Jíni) Ingredience: 2 větší červené řepy, 200 g čerstvého kozího sýra, 100 ml olivového oleje, 3 lžíce sherry octu, 2 lžíce medu, 1 lžíce cukru, 2 větvičky tymiánu, lístky řepy nebo bylinky na ozdobu Postup: Řepu oloupej a nakrájej na co nejtenčí plátky. Kulatým vykrajovátkem z plátků vykrájej kolečka, aby se pralinky lépe tvarovaly. Metličkou rozmíchej olej s octem, medem, cukrem a tymiánem, až vznikne marináda. Nalož do ní kolečka řepy a nech 2 dny marinovat, aby řepa změkla. Z potravinové folie (fresh folie) si nařež čtverce asi 15 x 15 cm. Doprostřed vyskládej plátky řepy, aby vzniklo kolečko o průměru asi 7 cm. Na něj polož kousek kozího sýra, s pomocí folie zabal do tvaru kuličky a zakroucením folie utáhni. Totéž zopakuj se zbytkem řepy a sýra. Hotové pralinky vybal z folie, polož na talíř a ozdob bylinkami nebo řepnými lístky a lehce pokapej zbytkem marinády z řepy.