Velikonoční celebrita, když nevíte, co s výslužkou. Vejce nakyselo

Budete potřebovat: vejce natvrdo

ocet

koření (pepř, nové koření, bobkový list) hořčičné semínko

sůl, cukr, česnek

podle chuti červenou papriku

nakrájenou mrkev apod. Vejce uvařená natvrdo oloupeme a vyrovnáme do čisté suché sklenice. Svaříme lák – množství ingrediencí volíme podle počtu a velikosti sklenic i podle vlastních chuťových preferencí. Dále se nabízejí dva možné postupy, které se odvíjejí od toho, jak dlouho chcete vejce skladovat. Buď můžete nechat lák prochladnout, vajíčka jím poté zalít a nechat pár dní proležet v lednici (inspiraci naleznete na následující straně). Nebo vajíčka zalijte ještě horkým lákem a dobře zavíčkované skleničky sterilujte při teplotě 82–85 stupňů po dobu 20 minut, u litrové sklenice 25 minut. Takto zavařená vejce vydrží klidně až do Vánoc, kdy je budete moci použít třeba do bramborového salátu.

S nálevem si můžete různé pohrát, když navíc použijete například červenou řepu, vajíčka budou mít po proležení růžovou barvu. Divoké koření můžete zase vyměnit za „Asii“ a použít kari, kardamom, badyán, semínka koriandru a jablečný ocet.