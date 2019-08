Zavařování a zamrazování není jediným způsobem, jak uchovat přebytečné výpěstky. Naložte je do soli

Ukládání zeleniny či hub do soli není žádnou novinkou, patří mezi nejstarší způsoby konzervování potravin. V dobách bez mrazáků a bez znalosti pasterizace nic účinnějšího nebylo, v poslední době se na něj ale spíše zapomíná. Důvodem může být strach kuchařů a kuchařek z potenciálního přesolení výsledného pokrmu.

Při pořádném propláchnutí zeleniny však není vůbec nutné se bát, ba naopak – prosolená zelenina zůstává velice chutná a voňavá i po dlouhé době. A jak nasolování funguje? Sůl do sebe vsákne vodu, která se v zelenině nachází, což znamená, že eliminuje prostředí, ve kterém by se mohli případně množit nezvaní hosté. Abychom její konzervační schopnosti mohli využít co nejlépe, doporučujeme sůl před použitím na nižší teplotu vysušit v troubě.



Polévkový základ

Zkuste si připravit třeba jednoduchou zeleninovou polévkovou směs, kterou budete mít vždy po ruce. Vezměte dobře vymyté sklenice, kořenovou zeleninu, kopr, libeček, petrželku a vlastně jakoukoli zeleninu, kterou jste zvyklí do polévky přidávat. Směs můžete upravovat podle chuti a také podle účelu. Lžička nasolené úrody se hodí třeba i jako základ pod rizoto nebo dodá chuť dušenému či pečenému masu.

Zeleninu v robotu rozsekejte na drobné kousky a uložte do mísy. Na kilogram zeleniny si připravte přibližně čtvrt kilogramu soli. Nakrájenou či nastrouhanou zeleninu vysypte do velké mísy a pečlivě promíchejte se solí. Potom směs napěchujte do sklenic a uzavřete. Prosolenou zeleninu můžete skladovat i mimo lednici, stačí k tomu dostatečně suché a chladné místo. Takto upravená zelenina vydrží ve vhodném prostředí řadu měsíců. Znovu připomínáme, že při použití je nutné zeleninu propláchnout, aby se sůl vymyla – ani tak však pravděpodobně nebude nutné polévku dosolovat. A při vaření nedosolujte dřív, než pokrm ochutnáte.



Letošního léta se tato rada pro přetrvávající sucha spíše netýká, ale snad pro příští, úrodnější léta – prosolení je vhodné i pro uchovávání hub. Očištěné houby nakrájené na tenčí plátky či kostičky necháme vyschnout na sluníčku, část vody se tak může odpařit již nyní. Takto připravené houby promícháme se solí, volíme poměr 200 g soli na 1 kg hub. Opět obsah napěchujeme velice natěsno do uzavíratelných sklenic. Navrch do sklenice nasypeme ještě vrstvu soli a dobře uzavřeme. Pamatujte, že na tuto úpravu se hodí pouze tvrdé druhy hub, jako jsou hřiby, křemenáče a podobně. Takto připravené houby jsou rovněž vhodné do polévek – pokud jste zvyklí jich přidávat pomálu, není nutné je ani nijak proplachovat.