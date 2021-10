Zázvorem marinované krevety s gazpachem. Jak na ně poradí Jan Punčochář

Ingredience



Krevety

■ 500 g krevet

■ 200 g cherry rajčat (mix červených a žlutých)

■ 50 g sušených rajčat

■ kapary

■ čerstvá bazalka

■ citron

■ česnek

■ kousek zázvoru

■ hladkolistá petržel

■ olivový olej

■ sůl, pepř

Gazpacho

■ 500 g rajčat

■ 1 větší paprika

■ 1 salátová okurka

■ 1 šalotka nebo menší cibule

■ 3 stroužky česneku

■ 3 lžíce olivového oleje

■ 2 lžíce červeného octa (sherry, vinného...)

■ bylinky podle chuti (bazalka, petrželka...)

■ sůl, pepř, popř. cukr na dochucení

■ bílý chléb

1. Krevety: Krevety očistíme, tedy zbavíme je krunýře a vyřízneme střívko. Poté je osolíme a namarinujeme olivovým olejem, citronovou kůrou, nasekanou petrželkou, nastrouhaným zázvorem a drceným česnekem. Zprudka je opečeme na oleji (cca 1 minutu z každé strany, teplem zrůžoví) a odložíme na teplé místo.

2. Veškerá rajčata, kapary a bazalku nakrájíme na menší kousky, ochutíme citronovou šťávou a olivovým olejem a jemně promícháme.

3. Gazpacho: Rajčata spaříme: shora je nařízneme do kříže a na 1 až 2 minuty vložíme do vroucí vody. Oloupeme. Papriku očistíme, okurku oloupeme a vše společně s cibulí, česnekem, olivovým olejem, solí, pepřem, octem a bylinkami (popř. cukrem) rozmixujeme dohladka. Pokud máme čas, můžeme nakrájenou zeleninu před mixováním nechat přes noc marinovat. Pokud je třeba, zředíme základ trochou vody nebo rajčatové šťávy, či naopak zahustíme střídou bílého chleba, můžeme zjemnit trochou créme fraîche. Poté polévku ještě jednou krátce vymixujeme, přelijeme do džbánu, zakryjeme a dáme dobře vychladit. Pokud gazpacho podáváme jako polévku, připravíme si chlebové krutony – kostičky bílého chleba opečeme nasucho na pánvi nebo v troubě, na závěr je můžeme lehce pokapat olivovým olejem.

4. Podáváme jako omáčku ke krevetám a rajčatovému salátku.