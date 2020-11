Zděnek Pohlreich se dostal mezi 10 nejlepších šéfkuchařů na světě

V současné době vychází již druhý díl mezinárodní digitální kuchařské knihy Culinary Perspectives: Cesta labužníka napříč kulturami. Mezi 10 recepty od nejlepších šéfkuchařů z celého světa je husička se zelím od Zdeňka Pohlreicha.

„Je to obrovská pocta, jsem na to úplně obyčejně hrdý. Miluju ten pocit, když jste součástí něčeho skvělého, ten dotyk téměř dokonalosti je neskutečně povznášející. Jen se podívejte na propojení showroomu Lexus se stravováním v konceptu Intersect by Lexus, to je něco fantastického,“ popisuje český šéfkuchař Zdeněk Pohlreich a upozorňuje na další gastronomickou aktivitu automobilky Lexus. Intersect by Lexus jsou zážitkové showroomy, v nichž nechybí ani špičkové restaurace. Najdete je v Tokiu, New Yorku či Dubaji.



Protože je kvalitní gastronomie obor, který úzce souvisí se životním stylem, jež Lexus vyznává, spolupracuje firma s těmi nejlepšími šéfkuchaři světa. Proto teď Lexus International představuje už druhé vydání své digitální kuchařské knihy Culinary Perspectives. Kulinářští partneři značky Lexus v ní nabízejí atraktivní menu sestavená z lákavých pokrmů servírovaných na některé z dřívějších akcí Lexus po celém světě.

Vícechodové menu od těch nejlepších

Desítka receptů umožní sestavit vícechodové menu zahrnující recepty o různé úrovni obtížnosti, které zvládnou připravit jak zkušení kuchaři a zapálení architekti jídla, tak ti, kteří jsou v kuchyni úplnými nováčky. Vše z nového výběru je možné bez problémů připravit v pohodlí domova.

„Kuchařka Culinary Perspectives nám umožňuje propojit se s našimi příznivci skrze téma, které je hluboce zajímá. Doufáme, že komunita našich zákazníků a příznivců využije této příležitosti k rozvoji svých kuchařských dovedností,“ říká Brian Bolain, generální ředitel Lexus International.

Jedním z deseti vybraných šéfkuchařů je poprvé i Zdeněk Pohlreich, který přispěl mladou husičkou s kysaným zelím. „Je to klasický český pokrm, který se snažíme dělat lehčí, vzhledově zajímavější, ve vysoké kvalitě provedení. Nechceme se spokojit jen s tím, že to nějak uděláme, pracujeme na tom, abychom se dostali co nejblíže k pomyslné dokonalosti,“ komentuje vybraný pokrm Pohlreich. Toto jídlo patří k jeho nejoblíbenějším z české kuchyně, nicméně přiznává, že by jej možná ještě předstihla kulajda se ztraceným vejcem. „Máme ji na menu Café Imperial už 13 let. Je to stálice v tom nejlepším slova smyslu,“ dodává.

Jak vypadá kuchařské nebe?

V kuchařce, kterou vydává iniciativa Lexus Creates, je celkem 10 receptů a každý je z jiného koutu světu. „Mám takovou teorii, že pokud by v kuchařském nebi měla být jediná restaurace, byla by japonská. Mně se na ní neskutečně líbí ta kultura stravování, vysoká kvalita provedení, až posvátný respekt k surovinám a obrovská kreativita ve smyslu využití surovin. Náš kamarád nám v Japonsku říkal, že Japonci tvrdí, že žijí proto, aby pracovali a jedli. To říká mnohé o tom, jak vysokou důležitost přikládají kvalitnímu jídlu,“ vysvětluje Pohlreich.