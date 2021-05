Zdravý a rychlý oběd? Rizoto z těstovinové rýže je hotové za dvacet minut

Oběd, jehož příprava nepřesáhne půl hodiny, to je sen každého, kdo pracuje z domova. Kde ale stále brát inspiraci? Zkuste třeba rizoto z těstovinové rýže s krevetami.

Rizoto z těstovinové rýže s krevetami a hráškem

50 g bílé cibule

2 stroužky česneku

2 lžíce olivového oleje

250 g orza (neboli těstovinové rýže) v suchém stavu

700 ml vody

kůra z 1 citronu

1 lžička mleté sladké papriky

600 g vyloupaných syrových krevet*

150 g mraženého hrášku

40 g strouhaného parmazánu

5 g čerstvé bazalky

sůl

pepř



Cibuli a česnek nakrájejte najemno. Následně si připravte větší pánev, rozehřejte v ní 2 lžíce olivového oleje, přidejte nakrájenou cibuli a česnek a opékejte 2–3 minuty na středním plameni. Poté do pánve přidejte orzo, 700 ml vody, sůl, citronovou kůru a mletou papriku, pánev přiklopte pokličkou a směs nechte vařit 8–10 minut na středním plameni.

Po uvedené době odstraňte pokličku, přidejte do pánve krevety a za občasného promíchání celou směs vařte další 2 minuty na středním plameni. Na závěr pak do pánve přidejte mražený hrášek a strouhaný parmazán, podle chuti směs případně ještě dosolte a dopepřete, ztlumte plamen na mírný stupeň a za občasného promíchání obsah pánve zahřívejte další 3 minuty. Hotové rizoto rozdělte do 4 talířů, navrch každé porce nahrubo natrhejte čerstvou bazalku a podávejte.

*Pro přípravu receptu jsme použili krevety čerstvé, stejně dobře ale můžete použít i krevety mražené. V takovém případě se však ujistěte, že krevety byly zmrazeny zasyrova a že se tudíž nejedná o krevety již předvařené, které jsou určeny pouze k velmi krátkému prohřátí a nelze je již dále tepelně upravovat – v pokrmech proto bývají sušší a méně chuťově výrazné než krevety, které se konzumují bezprostředně po tepelné úpravě. Předvařené krevety tedy využijete spíše ve studené kuchyni anebo případně do teplých pokrmů obsahujících dobře ochucenou omáčku.