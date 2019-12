Pro lidi zábava, pro psy horor. Připravte své mazlíčky na bouchající petardy

7 tipů, jak zvládnout silvestrovské oslavy Vyzkoušet můžete špunty do uší. Nejdříve se ale poraďte se svým veterinářem, jak je správně aplikovat.

Pokud s pejskem půjdete přes den ven, tak ho mějte celou dobu na vodítku.



Nenechávejte ho samotného. Ideálně mu umístěte pelech do míst, kde budete slavit.



Pejska nikdy netrestejte, ale zároveň se k němu nechovejte jako k vystrašenému dítěti. Pouze byste ho utvrdili v tom, že se jedná o skutečné nebezpečí. Chovejte se klidně, pejska pohlaďte a dělejte jako by se nic zvláštního nedělo.



Pejsci milují pamlsky. Proto je můžete odměnit a pochválit, že jsou klidní a z hlasitých zvuků si nic nedělají.



Máte-li pejska venku, tak ho umístěte do garáže, kotelny nebo jiné místnosti, kde nebude hluk tak slyšet. Pro všechny případy se vyhněte místnostem, kde by mohl proskočit oknem ven a utéct. Pro jistotu psa označte. Zkontrolujte psí známku, přidejte adresu a telefonní číslo.



Dejte si pozor na sklo a zbytky po rachejtlích. Pejsek by se mohl poranit a v případě kousání zbytku po petardách hrozí poranění dutiny ústní.