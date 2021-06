Na trhu je řada kosmetiky obsahující látky, které bych okamžitě zakázal, říká výrobce přírodních produktů

Už jako malého ho fascinoval svět léčivých rostlin, zájem o ně v něm probudila jeho babička. Po vystudování veterinární školy se tedy rozhodl pokračovat v rodinném byznysu. Dnes má jeho firma Topvet jako jedna z mála v Česku certifikát NATRUE, který zaručuje, že všechny složky použité při výrobě musí být přírodního původu či v bio kvalitě. „Chtěli jsme pro naši firmu získat prestižní a celosvětově známou certifikaci. Podstoupili jsme proto složitý proces - časově i finančně , který jsme zvládli a postavili se vedle takových firem jako Weleda, Lavera a další,“ říká Jiří Pantůček.

Lidovky.cz: Vystudoval jste veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně se zaměřením na velká zvířata, dokonce jste na ni posléze i učil. Co vás vedlo k tomu změnit obor a zaměřit se na léčivou sílu rostlin a bylin?

Můj strýc celý život pracuje jako obvodní veterinární lékař. Jako malého kluka mě občas brával s sebou do práce, odkrýval mě krásy tohoto povolání a malinko mě nasměroval. Bohužel po sametové revoluci byly chovy velkých zvířat prakticky zlikvidovány a spoustu obvodních veterinářů přišlo o práci. Učit na veterinární univerzitě mě tolik nebavilo. Proto jsem se nechal zlákat do rodinného byznysu.

Lidovky.cz: Kdo vás k tomu přivedl? Byl někdo, kdo vás naučil, jaké účinky rostliny mají, když se správně využijí?

Moje babička se strýcem založili firmu tohoto zaměření. V této firmě pracovala i moje maminka a já jsem se nejprve zapojoval spíše brigádně. V roce 1999 jsem v této firmě začal pracovat naplno. Od té doby se mě začali dvířka přírodní medicíny pomaličku otevírat. Informace jsem získával ze zkušeností rodiny, od odborníků z farmaceutické fakulty a samozřejmě také z knih.

Rodinnou firmu jste založil v 90. letech, vaše nabídka byla dost široká a začal jste vyvíjet a vyrábět přírodní kosmetiku v době, kdy se ještě nebyla příliš na výsluní. Dnes máte jako jediný v Česku certifikát NATRUE. Je složité ho získat? A co musí výrobky splňovat?

Chtěli jsme pro naši firmu získat prestižní a celosvětově známou BIO certifikaci. Podstoupili jsme proto náročný proces registrace našich přípravků pod autoritou NATRUE. Jednalo se o složitý, časově i finančně náročný proces, který jsme zvládli a postavili se vedle takových firem jako Weleda, Lavera a další. Co musí výrobky splňovat? Natrue dohlíží nejenom na samotné složení produktů, ale také na transparentnost vůči zákazníkovi. Vůbec prvním krokem, kterým žadatel o toto označení musí projít, je jeho dokumentace. Produkty s označením Natrue vyžadují jasné a srozumitelné INCI složení, dále také podrobné informace o samotné výrobě produktů, doložitelný původ jednotlivých surovin a složek a v neposlední řadě také označení, kolik procent přírodních látek daný produkt obsahuje. Tyto podmínky se kontrolují nejenom papírově, ale také přímo ve výrobě.

Všechny složky použité při výrobě musí být přírodního původu či v bio kvalitě. Během zpracování surovin i výrobě samotného produktu musí být použity postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Je tak asi jasné, že výrobky s nálepkou Natrue neobsahují žádné umělé parfemace, barviva ani konzervanty a při výrobě nejsou použity geneticky modifikované suroviny. Kromě toho, výsledný produkt ani jeho složky nejsou testovány na zvířatech. Certifikát Natrue je udělován pouze na 2 roky, po jejichž uplynutí se musí celá kontrola opět opakovat, jinak je označení z produktů odebráno.

Lidovky.cz: Stále dokola se zasazujete o to, aby byla výroba přírodní kosmetiky přísněji kontrolována. Co přesně vám připadá nedostačující?

Osobně respektuji každou konkurenční firmu, která na trh uvádí kvalitní a účinné produkty. Jsou však samozřejmě také firmy, které jsou více než na kvalitu, zaměřeny na rychlý zisk. Takové firmy potom kazí jméno všem, a hlavně dávají do rukou odpůrců přírodní medicíny argumenty. Považoval bych za rozumné nastavit pro každou bylinu minimální obsah aktivních složek, který garantuje účinnost. V tom případě by neměl být problém o těchto účincích hovořit. Praxe je však taková, že není podstatné, zda je produkt kvalitní a účinný, což je nepřijatelné.

Následně to vede k tomu, že jsou poctiví i nepoctiví hozeni do jednoho pytle. Všichni jsou potencionální podvodníci. Vše vyústilo v to, že dnes po tlaku farmaceutického průmyslu nemůžeme říci o účincích bylin prakticky nic. Prostě bylinky, které jsou v přírodní medicíně používány minimálně 5000 let, touto optikou ztratily v 21. století své schopnosti. A to mě samozřejmě zlobí.

Lidovky.cz: Pak tu máme kosmetiku v drogeriích, ta často obsahuje látky, které jsou pro tělo přímo škodlivé. Jak si vysvětlujete, že se stále mohou prodávat?

Nejsem dogmatickým zastáncem přírodní kosmetiky. Naše firma uvádí na trh BIO produkty, ale také vyrábíme specifické přípravky, jenž nejsou BIO ani náhodou. Snažíme se vždy hledat optimální řešení s ohledem na účinnost, zdravotní nezávadnost a šetrnost ke spotřebiteli i přírodě. Na trhu je však stále celá řada aktivních látek, která bych zakázal okamžitě! Proč jsou v přípravcích stále obsaženy? Těch parametrů je hodně, od ekonomických, přes technologické až po míru účinnosti.

Lidovky.cz: Vyvinul jste speciální řadu doplňků stravy, na svých stránkách ale upozorňujete kupující, že nejsou samospasné. Jak by je měl člověk užívat a co od nich lze čekat?

Jsem hluboce přesvědčen, že v přírodě existují léky na veškerá známá onemocnění. Nelze však očekávat, že bylinné přípravky jsou účinné vždy. Stejně je to i s konvenčními léky. Prostě někdy je to o hledání, zkoušení a trpělivosti. Většinou je také v současné praxi přírodní léčba poslední možností. A to není dobře.

Lidovky.cz: Jste také velkým zastáncem přírodní medicíny, znamená to, že západní odmítáte, nebo hledáte nějaký balanc mezi nimi?

Jsem velkým zastáncem přírodní medicíny. Jsem také velkým zastáncem moderní medicíny. Strašně moc bych si přál, aby tyto dva směry šly ruku v ruce. Vzájemně se podporovaly a respektovaly. Tak to v současné době vidíme například v Číně.

Lidovky.cz: Přírodní kosmetika se dnes dostává do popředí a vzniká stále více firem, které se na ni soustředí. Cítíte konkurenci?

Jak už jsem psal výše, konkurence je fajn. Mám rád konkurenční firmy, které dodávají na trh kvalitu. Takové firmy respektuji, od takových firem se rád učím a tyto firmy chci dohnat a předehnat.

Lidovky.cz: Neplánujete se vrhnout i na přírodní dekorativní kosmetiku? Přece jen v ní příliš velký výběr na českém trhu není.

Malinko o tomto směru přemýšlíme. Je to však prozatím hodně v plenkách.

Lidovky.cz: Kdybyste měl vybrat tři rostliny, které podle vás mají pro člověka největší přínos, které by to byly?

To po mě prosím nechtějte. Je to jako byste se mě ptala, které své dítě mám nejraději. Každá bylinka je pro někoho řešením. Každá bylinka stojí zato, abychom se o ni zajímali. Některé z nich jsou známější, některým se dostává více mediálního prostoru, některé jsou větším ekonomickým přínosem. Všechny jsou však důležité. Budeme-li se o bylinky zajímat, studovat je a respektovat, nepochybně se dočkáme mnohých překvapení.