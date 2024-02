Jsem huba nevymáchaná, párkrát jsem dostala lekci, říká Zuzana Zlatohlávková ze seriálu Dobré ráno, Brno!

„Když se unavím, nezlobím. I proto mi vůbec nevadí přivydělávat si úklidem. Pořád jsem trochu jako dítě, každý den se potřebuju unavit – a při úklidu se zapotím, až ze mě leje. Je to jako sport,“ říká Zuzana Zlatohlávková, kterou můžete aktuálně vidět ve druhé sérii komediálního seriálu Dobré ráno, Brno!

„Jsem herečka divadelně velkých, televizně malých a filmově malinkatých rolí. Možná je lepší zažít tenhle ego adrenalin se slávou až teď,“ přemítá o popularitě, která přišla díky roli šňupající televizní moderátorky Radky Vrbíkové.

„Naštěstí nám už na škole řekl pan Rösner jednu moudrou věc – připravte se na to, koťátka, že nemusíte mít vůbec nikdy štěstí. Role, která vás posune, možná přijde až po čtyřicítce, nebo můžete vystřelit a zapadnout jako na obloze. Přesně tohle je herecký život. U mě přišla sláva až na ,středně-mladěvěká‘ kolena, člověk už má za sebou tolik zkušeností, že je mu to jedno,“ říká, zatímco si dává pozdní oběd.

Přitom se mě každou chvíli na něco zvědavě ptá a svou bezprostředností a energičností absolutně vyplňuje mírně ospalou kavárenskou atmosféru.

Lidovky.cz: „Zuzana je moc fajn ženská a zasloužila by si opravdový kokain.“ Tolik jedna z reakcí, které na mě vyskočily v internetové diskusi pod vaším rozhovorem. Čtete divácké ohlasy?

Tak to jste mě pobavila, tuhle reakci neznám! Nemám sociální sítě a diskuse na internetu nečtu, toho se bojím víc než koukat na sebe v televizi. Chtě nechtě se to dotkne ega. Profesní kritika mi nevadí, ale když někdo hodnotí moje oblečení nebo to, že občas mluvím československy, je to někdy zraňující a nechci se tím zatěžovat.

Lidovky.cz: Vy prý míváte při sledování vlastních věcí v televizi okna, blackouty. Ale s Dobrým ránem se to změnilo.

Je to tak. Pokud nemám představení, v pondělí se koukáme na televizi. Když jsme si pouštěli první díl první řady, radši jsem si dala vínko – kdyby náhodou zase přišel výpadek a tma. Ale dobrý, dala jsem to! Byla jsem hodně zvědavá na reakce svého muže.

Lidovky.cz: Bavil se?