Ceny letí vzhůru, kvalita klesá. Proč nedávat máslo do mrazáku a dá se ještě vůbec sehnat čerstvé?

Mažeme ho na chleba, mícháme na něm vajíčka, přidáváme do těsta. Máslo je jeden z nejběžnějších tuků v našich domácnostech. Jeho ceny letí vzhůru, ne tak už kvalita. Dá se vůbec ještě někde sehnat čerstvé máslo? Na co si dát při nákupu pozor a jak si s námi pohrávají slogany na etiketách? A proč není nejlepší nápad ukládat máslo do mrazáku?