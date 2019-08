Letní vedra oblékla Čechy do lnu. ‚Obstojí mnohem lépe než umělé materiály či bavlna‘

Už nejsme národem, pro nějž je typické, že se v úporných vedrech nasouká do funkčního polyesterového oblečení, které po zpocení začne zapáchat. Ve stále větší míře se Češi vracejí k oděvům vyrobeným z přírodních materiálů, jako je len, konopí či bambus. Růst zájmu o tyto látky potvrzují obchodníci prodávající značky napříč různými cenovými skupinami.

„Prodej přírodních materiálů, kam spadá nejen len, ale i konopí, v posledních letech roste, zejména pak v letních měsících. Aktuálně meziročně zhruba o pětinu,“ říká Robert Vojáček, ředitel pro růst online e-shopu s módou Zoot.



To potvrzují i další. „Sledujeme, že obliba lněného oblečení roste, a to navzdory jeho vyšší ceně, a zařazujeme ho tedy do nabídky v mnohem větší míře. Často se jedná o výjimečné kousky, které zákaznice kupují s vědomím, že jim dlouho vydrží,“ říká Jan Semerád, nákupčí módního obchodu NILA, který se zaměřuje na nabídku udržitelné módy.

Lněné oblečení a další prádlo z přírodních přízí nabízejí ale i značky známé pro svou cenovou dostupnost širokému spektru zákazníků, které se zaměřují na takzvanou fast fashion. Tedy ty, které vyrábějí své produkty co nejrychleji a za co nejnižší ceny v zemích s levnou pracovní silou.

Lněné oblečení u zvučných značek i rychlé módy

„Zájem o lněné oblečení ze strany zákazníků, kteří stále více preferují přírodní materiály, stoupá. Prodeje jsou vyšší v porovnání s loňskem přibližně o 20 procent,“ potvrzuje Veronika Kovaříková, mluvčí nadnárodního módního řetězce C&A. Lněné oblečení mají dnes ve své aktuální kolekci prakticky všechny oděvní značky.

„Poptávka má vzrůstající tendenci, na kterou výrobci oblečení rychle reagují – len je dostupný i v kolekcích značek zvučných jmen – s.Oliver, Pepe Jeans, Rip Curl, Jimmy Sanders, ale i v kategorii takzvané fast fashion,“ říká mluvčí společnosti Mall Pavla Hobíková.

Díky tomu je lněné oblečení levnější a dostupnější – u fast fashion jsou ceny až poloviční oproti luxusnějším značkám. Výši cen ovlivňuje řada proměnných. Vedle značky je to také roční období nebo podíl lnu ve směsi materiálu. Nejdražší jsou 100procentní lněné výrobky.

Důvodů, které stojí za rostoucí oblibou těchto materiálů, je více. Tím hlavním je současné počasí. „Kvůli vyšším teplotám v letním období posledních let přibývá zákazníků, kteří více přemýšlejí nad výběrem materiálů,“ říká Vojáček. Len totiž dobře odvádí vlhkost a chladí. Zároveň jde o velmi odolný a pevný materiál.

Nízká zátěž pro životní prostředí

„V teplotách, kterým jsme v posledních letech vystaveni, obstojí mnohem lépe než umělé materiály nebo i bavlna. Proto si myslím, že ho nabízejí i výrobci, kteří tolik nedbají na ekologii. Zákazníci len jednoduše žádají, podobně třeba jako v zimě kašmír. Nejedná se o trend, spíše o vzrůstající tendenci upřednostňování přírodních materiálů obecně,“ doplňuje Jan Semerád.

Pro ty, kdo při nákupu oblečení uvažují nad životním prostředím, mají tradiční přírodní materiály ještě jednu výhodu. „Len nebo konopí jsou rostliny, které jsou podstatně nenáročnější na pěstování než bavlna. Dá se dokonce říci, že jejich pěstování prospívá krajině,“ říká Semerád.

Podle mluvčí Mallu se lněná móda dostává do středu pozornosti také díky tuzemským i světovým influencerům, tedy různým známým osobnostem například z YouTube či Instagramu, kteří právě reagují na trend přírodních materiálů a udržitelné módy.