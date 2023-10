Řízná dýňová hořčice. Zkuste s cuketovými kroketami, radí šéfkuchař Pavel Drdel

CUKETOVÉ KROKETY S DÝŇOVOU HOŘČICÍ Ingredience Na hořčici ■ 1 kg očištěné dýně hokaido (bez semínek) ■ 50 g hořčičného semínka ■ 2 stroužky česneku ■ 60 ml octa ■ 40 g cukru ■ 65 ml řepkového oleje ■ 4 polévkové lžíce dijonské hořčice ■ 1 lžičku mleté kurkumy ■ půl lžičky mletého nového koření ■ 1 drobnou chilli papričku ■ sůl Na cuketové krokety ■ půl větší cukety ■ půl drobného pórku ■ lžíci másla ■ 2 vejce + na obalení ■ sůl, pepř ■ drcený kmín ■ čerstvé bylinky ■ strouhanku na zahuštění a obalení ■ hladkou mouku, mléko ■ olej na smažení 1. Dýňová hořčice: Očištěnou dýni nakrájíme na kostičky, česnek na plátky. Oboje společně krátce orestujeme na asi lžíci oleje. Přidáme hořčičné semínko, kurkumu, cukr, dijonskou hořčici, ocet, sůl, chilli papričku, nové koření a zbytek oleje. Znovu zarestujeme, lehce podlijeme vodou a na mírném plameni vaříme asipřibližně hodinu. Poté rozmixujeme do hladké, krémovité konzistence. Podle chuti ještě můžeme dosolit. 2. Dobře omyté skleničky naplníme hořčicí jen pár milimetrů pod okraj, pevně zavíčkujeme a zavaříme, ideálně při teplotě 100 °C v horké vodě nebo horkovzdušné troubě po dobu 30 minut. Poté je necháme vychladit, skladujeme v suchu a temnu, kde by měla hořčice bez problémů vydržet i rok. 3. Cuketové krokety: Cuketu omyjeme, zbavíme semínek a nastrouháme nahrubo. Přendáme do pekáče, osolíme, pokapeme olejem a dáme na deset minut péct do předehřáté trouby, aby trochu změkla, ale aby především pustila vodu. Necháme vychladit a pak z ní vymačkáme veškerou vodu. 4. Pórek nakrájíme nadrobno a krátce orestujeme na másle. Přendáme do mísy a promícháme s cuketou, vejcem, kmínem, částí posekaných bylinek, solí a pepřem. Zahustíme strouhankou do pevnějšího těsta, z nějž hned tvarujeme kuličky. 5. Kuličky obalíme v klasickém trojobalu (do strouhanky přidáme zbytek bylinek) a smažíme. Podáváme s dýňovou hořčicí.