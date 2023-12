Nejlepší knihy pod stromeček pro malé i velké: vyberte si podle žánru

Mohli bychom mít důvod k radosti. Od ledna 2024 byla knihám v rámci vládního konsolidačního balíčku přislíbena nulová sazba DPH. Škrtnutí té současné desetiprocentní daně ovšem s velkou pravděpodobností zlevnění knížek nepřinese, maximálně odvrátí jejich zdražení.

Získaná částka se totiž zřejmě rozplyne ve výrobních a distribučních nákladech už tak ekonomicky vyčerpaných vydavatelů. Už loni o Vánocích, kdy lidé za knihy utrácejí tradičně nejvíc z celého roku, si řada knihkupců stěžovala na nízké tržby. Tak nezbývá než doufat, že během těch letošních se alespoň něco málo ze svých inflací svíraných rodinných rozpočtů odhodláme věnovat právě na knižní dárek.

Minulý rok mezi nejprodávanější vánoční tituly patřila například krimi Larse Keplera Pavouk, nová Bryndzova detektivka Osudné svědectví či román Kateřiny Tučkové Bílá Voda, letos se mezi bestsellery zřejmě propracují oddechové Gazely Patrika Hartla a možná i mnohovrstevnatý román Radky Denemarkové Čokoládová krev, konfrontující osudy amerického miliardáře Rockefellera, George Sandové a Boženy Němcové. Z ranku non-fiction pak míří na špičku prodejního žebříčku kniha Martina Moravce Marek Dvořák – Mezi nebem a pacientem.

Romány, povídky

Muriel Barberyová: Nesčetně hvězd

(Host, 224 stran)

Když mladý Haru Ueno pozoruje sníh padající na kameny v potoce, tuší, že v jeho životě bude hrát velkou roli harmonie: už napořád bude hledat a ctít krásu tvarů. Opustí rodné město Takajama a stane se uznávaným obchodníkem s uměním. Když je mu asi třicet, zjistí, že se mu ve Francii jako následek letmého románku narodila holčička jménem Rose. Haru se k ní ale nesmí přiblížit, a tak hledá způsoby, jak by se mohl na životě své dcery podílet. Poetický román od francouzské profesorky filozofie a autorky bestselleru S elegancí ježka.

Kolektiv autorů:

Veselé Vánoce, Terezko

(Listen, 216 stran)

Tomáš chce dopřát svým dětem a vnoučatům stejně bílé Vánoce, jako bývaly za jeho dětství, a je kvůli tomu schopen čehokoli. Terezka si nepřeje pod stromeček nic než jezdecký kurz, Julinka ještě věří na Ježíška, ale má už své pochybnosti. Zahraniční kancléř touží střelit si medvěda, Horáček už zase krade stromeček v lese a tajemný muž jde k zamrzlé řece chytit rybu ke štědrovečerní večeři. Paní Hrdličková zve na Štědrý večer k sobě domů jako každý rok muže bez domova, ale má jednu podmínku… Dvanáct vánočních povídek od populárních českých autorů a autorek, například Aleny Mornštajnové, Marka Epsteina, Anny Bolavé, Markéty Pilátové, Biancy Bellové či Stanislava Berana.

Radka Denemarková: Čokoládová krev (Host, 560 stran)

Kdysi nejbohatší člověk na světě John D. Rockefeller objevil sílu ropy a také fakt, že mít moc znamená i právo chtít cokoliv. George Sandová zjistila, že může být nejsvobodnější ženou na světě, kouřit dýmku, tvořit, milovat a zrazovat muže i ženy. Božena Němcová má zase jakéhosi manžela, čtyři děti, vlčí hlad, touhu po svobodě, obrovský talent a kolem sebe národ, který nepomáhá ani neodpouští. Nový román od čtyřnásobné držitelky ceny Magnesia Litera konfrontuje v krátkých epizodách životy výše zmíněných osobností a upozorňuje na mnoho témat, která žijí dodnes: svoboda žen, bezohledná moc peněz, chudoba, malost jednoho národa či neporazitelná síla umění.

Noel O’ Regan: Přitažlivost pádu

(Odeon, 280 stran)

Micheál Burns žije sám v domku poblíž strmých útesů na ostrohu Kerry Head, kde vyrostl. Idylické místo nad zátokou na malebném pobřeží irského jihozápadu má svou temnou stránku: útesy odedávna lákaly sebevrahy. Jeho rodiče považovali záchranu ztracených duší za svou duchovní povinnost a Micheál, jemuž se zhroutilo manželství a rozpadl život, teď v jejich „poslání“ pokračuje. Jen v sebeobětavé službě druhým na úkor vlastního zdraví nachází jakousi útěchu a smysl. Když ale jeho sestry chtějí domek i s pozemkem prodat, musí si vybrat mezi sourozenci a záchranou nešťastníků, mezi traumatickou minulostí a možnou budoucností. Působivá próza je výrazným literárním debutem mladého irského autora.

Thrillery a detektivky

Michael Robotham: Budu ti nablízku

(Moba, 424 stran)

Elias se vrací z psychiatrické léčebny do domu svého bratra Cyruse – ten je úspěšným psychologem a sdílí dům s Evie Cormacovou, dívkou, která má zvláštní dar: dokáže poznat lháře. Když dojde k vraždě muže, jehož dcera Maya následně zmizí, Cyrus musí vytvořit profil vraha a vystopovat poslední kroky zmizelé dívky. Policie se domnívá, že Maya byla zdrogována a unesena z baru, kde pracuje Evie. Nedlouho poté dojde k dalšímu únosu a Evie je jediným svědkem, který zahlédl únosce. Věří jí však pouze dva lidé: jedním z nich je Cyrus… a tím druhým sám vrah. Originálně napsaný psychothriller s výborně vystavěnou zápletkou.

Kolektiv autorů: Velká kniha detektivek. Zdánlivě nemožné zločiny

(Familium, 472 stran)

Dárková kolekce detektivních příběhů o zdánlivě neproveditelných zločinech od světoznámých autorů, jako jsou Agatha Christie, Stephen King, Edgar Allan Poe, Erle Stanley Gardner, sir Arthur Conan Doyle a další. Kniha obsahuje nejen klasické záhady zamčeného pokoje řešené geniálními mozky, ale také povídky s nečekanými místy činu či neobvyklými dekoracemi. Kabina lanovky, turecké lázně, anglické panství, uzavřený trezor. Dvacet napínavých a tajemných příběhů v jediném balení.

J. C. Tudor: Závěj

(Kalibr, 384 stran)

Tři obyčejní lidé čelí děsivé skutečnosti a riskují vše, aby dostali šanci na záchranu a vykoupení. Hannah se probouzí v havarovaném autobusu uvězněném vánicí. Meg sedí v lanovce, která uvízla vysoko nad zasněženými horami. Carter hledí z okna izolované lyžařské chaty, jejíž generátor začne v bouři vypovídat službu. Pokud selže, hrozí, že něco, co se skrývá uvnitř, unikne. Všechny tři čeká boj o život, boj s nebezpečím, které může ohrozit celé lidstvo. Temný katastrofický thriller s nádechem „postapo“.

John Lier Horst: Na dně

(Kniha Zlín, 304 stran)

Během letního týdne vyplaví moře na pláž poblíž Stavern čtyři levá chodidla. Kde jsou těla, k nimž nohy patřily? Kdo je znetvořil a proč? Vrchní komisař Wisting si neví rady a situaci mu nijak neulehčí ani jeho dcera, která píše reportáž o lidech odsouzených k dlouholetému vězení. Policejní i novinářská práce se nečekaně protnou a najevo vyjdou dlouho utajované skutečnosti. Autor Jorn Lier Horst téměř 20 let sám pracoval jako vyšetřovatel a dnes patří k nejvýznamnějším norským detektivkářům.

Lisa Gardnerová: Než zmizela

(Kalibr, 352 stran)

Frankie Elkinová je vyléčená alkoholička ve středním věku. Život tráví hledáním pohřešovaných lidí, s jejichž nalezením si policie neví rady, nebo se snaží rozplést kauzy, kterým se vyšetřovatelé příliš nevěnují. Nový případ ji zavede do bostonské čtvrti s drsnou pověstí. Pátrá po zmizelé haitské dívce, čelí odporu bostonské policie i rodiny pohřešované a pochopí, že je na to sama. Ale dokud nezjistí pravdu, nezastaví se před ničím. Na motivy thrilleru vzniká televizní seriál s Hilary Swank.

Pro děti a teenagery

Markéta Pilátová: Arnoštova cesta

(Odeon, 72 stran)

Arnošt Lustig byl jedním z významných světových spisovatelů, kteří se ve svých dílech věnovali holokaustu. Tento román v obrazech představuje hlavní momenty jeho životní cesty. Mohou to být obrazy zásadní jak pro něj, tak pro jeho dceru Evu a syna Josefa. Kniha je koncipována jako jejich dialog o cestě životem. Děti i Arnošt na ní stárnou a objevují o sobě nejrůznější věci, čímž se k sobě také přibližují. Zjišťují, kdo opravdu jsou a kým jsou pro sebe navzájem. Netradiční biografie ve formě grafického románu kombinujícího komiks, fotografie a ilustrace Elišky Podzimkové je určená primárně teenagerům.

Tove Janssonová:

Kometa. Příběhy o skřítcích muminech

(Argo, 160 stran)

Vše nasvědčuje tomu, že se na muminí údolí řítí katastrofa. Doslova a do písmene, protože na nebi se objevila kometa, kvůli které se Muminek s Čenichem vydávají na dobrodružnou, a hlavně velice nebezpečnou výpravu. Musí zjistit, jestli jim skutečně hrozí nebezpečí. Malí čtenáři se v této knize dozvědí, jak se Muminek seznámil se Šňupálkem, Ferkem a slečnou Ferkou, ale také mnohé podstatné věci o přátelství a soudržnosti. Nakonec zjistí i to, zda nastane, či nenastane konec světa. Oceňovaná klasika z pera finské spisovatelky a ilustrátorky Tove Jannsonové.

Petra Soukupová:

Divné děti a smutná kočka

(Host, 256 stran)

Mila s Petrem jsou pořád divní a pořád se spolu kamarádí. Poslední týden prázdnin tráví s Milinými rodiči na venkovské chalupě, kde se seznámí s dětmi od sousedů. Luisa možná tak divná není, ale o to divnějšího má bratra. Eliáš neumí lhát, hlavně mamince, a když neví, co má dělat, tak prostě uteče. A s žádnými cizími dětmi se na rozdíl od Luisy bavit nechce. Pak se ale u nich na zahradě objeví zvláštní kočka, kterou nikdo nepostrádá. Nebo snad ano? Děti začnou společně pátrat, komu kočka patří, a dozvídají se zvláštní věci – o světě i samy o sobě. Kniha pro dospívající čtenáře velmi volně navazuje na autorčin Klub divných dětí.

Martin Vopěnka:

Na co nemůžeš sáhnout

(Pikola, 168 stran)

Pokoušeli jste se někdy dětem vysvětlit, co je to láska, radost, pomoc, rok nebo demokracie? S abstraktními pojmy to někdy může být docela složité… A právě proto vznikla tato encyklopedie, v níž najdete více než 500 hesel, která jsou rozdělena do tří úrovní podle obtížnosti a složitosti. S touto knihou po ruce už vás žádná zvídavá otázka nezaskočí – ať už se bude týkat pocitů, povolání či přírodních nebo společenských jevů. Encyklopedii svými veselými barevnými ilustracemi doprovodil oceňovaný výtvarník Jakub Cenkl.

Michael Třeštík:

Umění vnímat design pro děti a rodiče

(Motto, 232 stran)

Stejně jako v knihách o umění a architektuře ani v případě publikace o designu Michael Třeštík nechrlí fakta, jména a letopočty, ale dětem i rodičům zprostředkovává nevšední pohled na věci, které nás denně obklopují, aniž bychom si uvědomovali jejich krásu a tvarovou dokonalost. Kniha díky poutavému textu autora a nápaditým ilustracím Jany Bačové Kroftové přibližuje, jak předměty odrážejí dobu a styl, a zároveň odhaluje technologie stojící za jejich vznikem. Každá židle, kávový servis i hračka má totiž svůj jedinečný příběh. Vyprávění o designu s humorem a erudicí pro děti od 12 let i jejich rodiče.

Osobnosti, rozhovory

Nick Cave a Seán O’Hagan:

Víra, naděje a masakr

(Argo, 416 stran)

Během pandemie covidu strávil dle svých slov Nick Cave celé hodiny na telefonu. Jedním z lidí, s nimiž si volal nejčastěji, byl irský zpěvák a publicista Seán O’Hagan. Jejich hovory postupem času nabývaly na intenzitě a začaly se točit především kolem víry, umění, hudby, svobody, smutku a lásky. Z nahrávek těchto rozhovorů se pak zrodila kniha. Jak říká sám Cave: „Tahle kniha pro mě hodně znamená a myslím, že ji upřímně ocení i každý, komu se nějak zvrtnul život, koho trápí tvůrčí blok, kdo má problém se závislostí, kdo truchlí, kdo zažívá duchovní krizi, kdo se pídí po smyslu života, kdo hledá krásu, kdo se chce naučit, jak napsat píseň či odehrát koncert nebo jen tak existovat.“

Adam Chroust:

Richard Konkolski. Být první

(Jota, 664 stran)

Nejslavnější český mořeplavec Richard Konkolski svou první plachetnici Niké začal stavět ve sklepě bohumínského paneláku. Vítěz řady námořních závodů dosáhl 12 světových rekordů, třikrát sám obeplul zeměkouli – poprvé na druhé nejmenší lodi historie a jako první suchozemec v dějinách. Svému snu obětoval všechno. Poznal svět, reprezentoval vlast, stavěl dům domorodému náčelníkovi, večeřel s princem Philipem, rval se s divokými vichry, přežil těžké bouře i vymrštění z lodi do oceánu. Ve svém posledním závodě kolem zeměkoule v roce 1986 vylepšil všechny své rekordy a vysloužil si čestné uznání prezidenta USA Ronalda Reagana. Dramatický příběh jeho života zachytil Adam Chroust, jehož předchozí kniha o Miloslavu Stinglovi byla oceněna Magnesií Literou.

Andrea Sedláčková:

Toyen. První dáma surrealismu

(Prostor, 573 stran)

Biografie svobodomyslné malířky a výrazné osobnosti meziválečné umělecké avantgardy, která si říkala Toyen, odkrývá dosud neznámá fakta a zachycuje i historii mnoha Toyeniných obrazů. Spisovatelka a filmová režisérka Andrea Sedláčková prošla desítky archivů, policejních záznamů a dosud nepublikovaných deníků, aby objevila skutečnou Toyen. Strhujícím způsobem líčí její milostný život a dění mezi českými a francouzskými surrealisty a levicovými intelektuály. Dopřává nám setkání s Vítězslavem Nezvalem, Karlem Teigem, Jindřichem Heislerem, André Bretonem či Jindřichem Štyrským a půvabně líčí pražské i pařížské galerie, kavárny, kabarety a nevěstince, stejně jako atmosféru míst, kde malířka a její souputníci tvořili. Text doprovází přes dvě stě reprodukcí a dokumentárních fotografií.

Kateřina Jacques Bursíková,

Kateřina Procházková a kol.:

Dalajlama a Havel

(Vyšehrad, 336 stran)

Kniha zachycuje nevšední přátelství Václava Havla a duchovního vůdce Tibetu, čtrnáctého dalajlamy. To se zrodilo ve chvíli, kdy jeden z nich stanul v čele státu, jenž se právě vymanil z područí komunismu, zatímco druhý o takovou změnu stále usiluje. Václav Havel se svým rozhodnutím pozvat dalajlamu do Prahy hned v roce 1990 zapsal do historie vztahu obou národů i světové diplomacie. Atmosféru neformálních setkání tibetského vůdce a českého prezidenta, jež prolamovala diplomatická tabu a protokolární klišé, v knize oživují vzpomínky významných osobností kulturního a politického života z celého světa, originální textové materiály, rozhovory a fotografie.

Justine Picardie:

Coco Chanel. Legenda a skutečnost

(Prostor, 402 stran)

Britská spisovatelka Justine Picardie deset let pátrala po skutečném životě francouzské návrhářky Coco Chanel, skrytém pod slupkou legendární módní ikony. Odhaluje realitu zbavenou mýtů. Seznamuje čtenáře s detaily traumatického dětství, útěku do nekonvenční dospělosti, odhaluje bolestnou minulost, lásky a ztráty, honbu za slávou a bohatstvím i to, jak se Chanel proměnila ve svůj vlastní největší výtvor. Biografie je doprovázená šedesátkou dobových fotografií.

Martin Moravec:

Marek Dvořák. Mezi nebem a pacientem

(Martin Moravec, 302 stran)

Při jeho práci jde o vteřiny. Během nich se musí rozhodnout, vytěsnit emoce a často si i sáhnout na dno. Lékař letecké záchranky Marek Dvořák takové situace zažívá denně a v knize rozhovorů s novinářem Martinem Moravcem vás vezme do světa, o kterém snil už jako malý kluk. Jak vypadá práce doktora ve vrtulníku? Na které vzlety nikdy nezapomene? A co už by ve službě nechtěl zažít? Doktor Marek Dvořák je svéráz, a to nejen kvůli svým mnoha tetováním, ale třeba i proto, že pro kontroverzní názor nejde daleko, má osobitý smysl pro humor a zároveň je na každé jeho větě znát, jak moc medicínou žije.

Non-fiction

Timothy Garton Asch:

Evropa, náš domov

(Prostor, 387 stran)

Britský historik, profesor evropských studií na Oxfordu a novinář Timothy Garton Asch se skoro půl století zabývá rolí Evropy při utváření moderního světa a výzvami, jimž musí čelit. Byl svědkem revolucí v řadě satelitů Sovětského svazu a jeho kontakty s inspirátory politických změn mu poskytly cenný materiál pro tuto knihu. Nabízí v ní pohled na proces integrace západní Evropy a na proměnu střední a východní Evropy mezi maďarskou revolucí v roce 1956 a ruskou invazí na Ukrajinu. Nezastírá korupci a nesnášenlivost, které poznamenaly vstup narůstajícího počtu kandidátských států do EU. A zamýšlí se nad tím, co by mělo případné hranice rozšíření EU definovat.

Witold Szabłowski: Rusko pohledem z kuchyně. Jak budovat impérium nožem, naběračkou a vidličkou

(Prostor, 400 stran)

Hvězdě polské literární reportáže Witoldu Szabłowskému vychází v českém překladu už pátá kniha. Autor v ní navazuje na svůj mrazivý bestseller Jak nakrmit diktátora, v němž se vydal po stopách kuchařů, kteří pekli maso a dorty pro celou galerii tyranů 20. století. Nyní servíruje další kulinářský cestopis, tentokrát z ruských kuchyní, dač a kantýn. Aby ji napsal, prošel křížem krážem Rusko, Ukrajinu a další bývalé sovětské republiky. Hovořil s kuchaři z Kremlu i s účastníky válečných konfliktů, s kuchařkami z Černobylu, ale i s lidmi, kteří pamatují hladomor vyvolaný Stalinem. „Prostřednictvím kuchyně se dá velice spolehlivě odhalit mechanismus moci,“ píše autor.

Životní styl

Ferdinand Leffler: Zahrada je pro radost

(Host, 320 stran)

Je možné docílit toho, aby nám zahrada přinášela radost po celý rok? A dají se vůbec skloubit požadavky všech členů rodiny? V knize nalezneme nejen odpovědi na tyto otázky, ale také konkrétní projekty – zahradu pro tři generace, zahradu plnou zábavy nebo zahradu „na konci světa“. Vše doplněno o praktické tipy: jak vytvořit dojem divočiny u novostavby, jak vybudovat romantická zákoutí či jaké zvolit vhodné výsadbové kompozice. Nechybí ani konkrétní osazovací plány pro pěstování zeleniny a bylinek a přehledný rok zahradníka měsíc po měsíci.

Madeline Puckette a Justin Hammack:

Bible vína

(Familium, 344 stran)

Kniha nabízí všechny důležité informace o víně podané přehlednou a srozumitelnou formou s unikátní infografikou. Dozvíme se v ní například o pěti základních parametrech vína, jak ho ochutnávat, uchovávat, nechat dekantovat a podávat či jak jej správně párovat s jídlem. Kniha představuje více než 100 oblíbených i méně známých odrůd vín, stejně jako známé vinařské regiony. Díky odborné spolupráci s prezidentem Asociace someliérů ČR Ivo Dvořákem byla u nás kniha rozšířena rovněž o informace o českých a moravských vínech.

Déborah Besco-Jaoui, Charly Deslandes, Juliette Lalbaltryová:

Vánoční filmové recepty – 50 receptů z oblíbených filmů

(CPress, 136 stran)

Lákalo vás někdy vyzkoušet, jak asi chutná modrá polévka Bridgitte Jonesové? Vždycky jste snili o tom, jak jíte Mac and cheese s Kevinem z filmu Sám doma? Upekli byste čokoládové sušenky hodné premiéra jako ve filmu Láska nebeská nebo byste ochutnali vánoční fettuccine od Iris z filmu Prázdniny? V této kuchařce najdete 50 originálních receptů inspirovaných známými vánočními filmy – od komedií přes fantasy až po oblíbené romantické snímky.