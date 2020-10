Cvičení vyplavuje hormony štěstí, na stres pomáhá i box. Odbornice radí, jak si udržet psychiku v dobré kondici

Ať už se rozhodnete cvičit jógu, jen se protahovat či si pořídíte boxovací pytel, uděláte pro sebe hodně. V době, kdy většina lidí trpí úzkostmi a neustálým stresem, vám cvičení může zachránit psychickou kondici. „Začněte základními cviky a pomalejším tempem. Pak můžete pokračovat dál a vybírat těžší a intenzivnější lekce. Vždycky myslete na to, že je cvičení o pocitu a že vás to má bavit,“ říká v rozhovoru instruktorka jógy Klára Pokorná.

Lidovky.cz: Založila jste platformu Yogagang, kde si lidé mohou pustit videa a cvičit podle nich. Co všechno tam najdou a jak to funguje?

Najdete tam skoro všechno: jógu, silový trénink, bojové umění, recepty, dechová cvičení, meditace, plány na posílení coru, ale také specializované programy na trénink stoje na rukou. Snažíme se o to, aby na platformě byla co největší variace obtížnosti cvičení a délek. Všechna videa najdete na Yogagang, zaplatíte členství (méně než 2 klasické lekce) a můžete cvičit kdekoliv, kolikrát chcete a kdykoliv. Vyberete si, co se vám líbí. Pokud začínáte, tak máme celý plán start with yogagang, kde najdete vše od začátku - takový začátečnický on-line kurz jogy.

Myslím si, že si každý vybere to, co potřebuje a bude ho bavit. Každý měsíc také přidáváme dvě nová videa a vždy minimálně jeden playlist, podle kterého můžete cvičit. Novinkou jsou rovněž on-line Livestream lekce. Přizpůsobujeme se této době, a protože se bohužel nemůžeme klasicky vidět na normálních lekcích, tak pravidelně streamujeme lekce yogagang flow, a to pondělí a ve čtvrtek v 18:30 za 150 korun (za půlku ceny klasické lekce). Stačí se jen nahlásit přímo na stránkách, zaplatit poplatek kartou a cvičit! Pro předplatitele je potom stream uložen a můžete ho cvičit kdykoliv se vám zachce.



Lidovky.cz: Jak jste vybírala trenéry, kteří se zapojili?

Vybíráme ty nejlepší ze všech oborů, lidé kteří mají svoji práci jako vášeň a milují ji. Zároveň mají dlouholetou trenérskou praxi a sami aktivně závodili. Všichni naši trenéři jsou skvělí, a kdybych měla říct kdo je nej, tak to nedokážu. Každý je profesionál ve svém oboru a všichni chtějí svoje umění a znalosti sdílet s ostatními, což je hrozně důležité.

Lidovky.cz: Jak důležité je podle vás cvičení pro mentální zdraví a pro udržení psychiky v rovnováze?

Podle mě je to jedna z nejdůležitějších věci. Přece jen se při cvičení vyplavují endorfiny, tedy hormony štěstí. Já sama bych bez cvičení být nemohla. Když necvičím, jsem nepříjemná, smutná a spousta věcí mě jednoduše rozhodí. U každého samozřejmě může cvičení vypadat jinak. Cokoliv, co vám dělá radost, je super. Všem vždycky říkám, že je úplně jedno, jak u toho vypadáte nebo jestli jste nejlepší ze všech. Důležité je, aby vás to co děláte bavilo, jinak to prostě nemá význam. Začněte dělat něco, co jste dělali jako malí nebo co jste chtěli vždycky zkusit, a uvidíte ty pocity štěstí potom.

Lidovky.cz: Máte nějaký recept na to, jak zvládat stres pohybem? A pomůže všem to samé?

Na to už jsem asi částečně odpověděla. Mně na stres pomáhá nejvíc box. Když potřebuji zklidnit, jedu jezdit na koni. Spojení s přírodou je prostě nej.

Lidovky.cz: Jak si má člověk nejvhodněji vybrat lekci?

Toto je taková klasicka otázka - v první řadě jde o to, jak jste na tom pravé teď. Jak se cítíte, jestli sportujete nebo máte problém se zády a máte styl života, který není tak aktivní, a nebo se naopak potřebujete zklidnit. Každý z nás potřebuje něco jiného a je důležité si to uvědomit a nesoutěžit o to, kdo udělá víc kliků nebo dřepů jen proto, abyste si dokázali, že to zvládnete, a pak se nebudete moct dva dny hýbat.

Občas je super cítit svaly, ale všeho moc škodí. Pokud jste tedy aktivní a chcete si přidat další trénink, můžete začít rovnou nějakými joga flows nebo HIIT. Pokud s jogou začínáte, dejte si lekce, které jsou pomalejší, klidnější a budete mít čas pochopit, o co jde. Základní pravidlo je asi toto: zkuste co nejvíc lekcí a vyberte si lektora, který vás baví. Každý z nás má jiný styl a osobnost a je důležité, abyste si prostě sedli, a ne že vás bude iritovat něčí hlas nebo lekce bude moc pomalá či rychlá.

Lidovky.cz: Co když někdo s cvičením - právě kvůli tomu, že je zavřený doma - začíná až nyní. Jak by měl postupovat?

Začněte základními cviky a pomalejším tempem. Pak můžete pokračovat dál, vybírat těžší a intenzivnější lekce. Vždycky myslete na to, že je cvičení o pocitu a že vás to má bavit. Jen tak se do toho nebudete muset nutit a říkat si: Ježiši, dneska musím cvičit. To potom není to správné cvičení. Pokud se cítíte dobře, plní energie a nebo příjemně unavení a spokojeni, tak cvičíte správně.

Lidovky.cz: Jak se se současnou situací v Česku vypořádáváte vy?

Snažím se přizpůsobit, co nejvíc to jde. Po vyhlášení maximálního počtu 9 lidí na veřejné lekci jsme okamžitě zařadili live streamy pro všechny, kdo se nemůžou dostat na lekce. Věřím v to, že to všichni zvládneme, a tím co umím a mužu sdílet se snažím pomoct všem. Aspoň trochu.

Lidovky.cz: Doporučila byste nějaké lehké cviky těm, kteří začínají?

Miluji rotace páteře na zádech, které skvěle uvolňuji bederní páteř. Všechny cviky na protažení kyčlí, jako je šťastné dítě nebo pozice spícího holuba. Všechny cviky na rozhýbání páteře jako kočka, kráva, pes s hlavou nahoru a dolů a samozřejmě klasický pozdrav slunci. Na ten se nesmí zapomínat. Pokud se cítíte unavení, opřete si nohy o zeď v úhlu 90 stupňů a zůstaňte tak pár minut. Uvidíte, že vám bude o 100 % lépe.