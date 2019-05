Francouzská obec nabízí 2000 eur za rozluštění nápisu na kameni

Paříž Městečko na západě Francie si už několik let láme hlavu nad nápisem, který kdosi před více než dvěma sty lety zanechal na skále na odlehlé pláži. Nyní se jeho vedení rozhodlo požádat o pomoc širokou veřejnost. Za rozluštění záhadného nápisu slíbilo odměnu 2000 eur (51 000 korun), informoval server franceinfo.

Nápis na skále, k níž se lze suchou nohou dostat jen za odlivu, objevili obyvatelé městečka Plougastel-Daoulas teprve před několika lety. Letopočty 1786 a 1787 naznačují, že jej na skálu někdo vytesal před více než 230 lety, pár let před začátkem Velké francouzské revoluce.



Záhadný text je napsán latinkou, některá písmena jsou ale obráceně a jiná vzhůru nohama. Nápis obsahuje také přeškrtnuté písmeno O, které se vyskytuje například ve skandinávských jazycích. Kromě písmen je do skály vytesán také obraz lodi s plachtami a vesly a symbol srdce s křížem.

Text se dosud nepodařilo rozluštit žádnému z místních odborníků. Podle některých by se mohlo jednat o starou bretonštinu, podle jiných by mohl být nápis vytesán v baskičtině. Další se domnívají, že klíčem k záhadě by mohl být fakt, že v osmnáctém století byla řada lidí pologramotných, a text by tak mohl být zkomoleninou slov zaznamenaných na základě poslechu bez znalosti jejich písemné podoby.

Aby přišli záhadě na kloub, rozhodli se v městečku Plougastel-Daoulas nabídnout za rozluštění nápisu odměnu.



„Zeptali jsme se místních historiků a archeologů, ale nikdo z nich nám nebyl schopen objasnit příběh této skály,“ řekl starosta bretaňského městečka Dominique Cap. „Tak jsme si řekli, že je možná na světě někdo, kdo má odborné znalosti, které potřebujeme,“ dodal.

Champollionova záhada v Plougastelu-Daoulasu

Soutěž na rozluštění tajemného nápisu nazvala radnice „Champollionova záhada v Plougastelu-Daoulasu“. Odkazuje tím na jednoho z nejznámějších francouzských luštitelů, Jeana-Françoise Champolliona, který v 19. století na základě takzvané rosettské desky rozluštil egyptské hieroglyfy.



Zájemci o luštění záhad se mohou do soutěže přihlásit na radnici bretaňského městečka, kde dostanou fotografie nápisu. Návrhy řešení pak mohou luštitelé zasílat do konce listopadu. Radnice Plougastelu-Daoulasu poté vybere to řešení, které podle ní bude nejvíce pravděpodobné, a jeho autora odmění 2000 eur (51 000 korun).

Pro ty, kteří by chtěli tajemství přijít na kloub i bez registrace, zveřejnila francouzská média dva úryvky textu: „ROC AR B ... DRE AR GRIO SE EVELOH AR VIRIONES BAOAVEL... R I“ a „OBBIIE: BRISBVILAR ... FROIK ... AL“.