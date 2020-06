Další ‚podařená‘ oprava uměleckého díla. Tvář Panny Marie změnil amatér k nepoznání

Nejnovějším případem, při kterém nekvalifikovaný zásah poškodil umělecké dílo, je oprava kopie obrazu La Inmaculada Concepción de los Venerables. Autorem originálu z roku 1678 je španělský barokní malíř Bartolomé Esteban Murillo.

Soukromý sběratel umění ve Valencii údajně zaplatil 1200 eur restaurátorovi nábytku, aby jeho obraz vyčistil. Práce ovšem neproběhla podle plánu a tvář Panny Marie na obraze byla změněna k nepoznání i přes dva pokusy ji poté navrátit do původního stavu, píše The Guardian.



The original is on the left. The two attempts at "restoring" it are on the right. Ouch.

