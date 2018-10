Sežere medvěd Čunka? Češi se baví vtipy o nebezpečném zvířeti

PRAHA V posledních dnech je hodně slyšet o medvědovi, který se od září pohybuje ve Zlínském kraji. Za poslední měsíc poranil i zabil spousty hospodářských zvířat a řeší se, co s ním dělat. Ani nebezpečné chování divokého zvířete nebrání internetovým vtipům, které zaplavily v posledních dnech sociální sítě.

Přibližně čtyřleté zvíře se pohybuje po velkém území, nejdříve se vyskytovalo na Vsetínsku, poté na Zlínsku, v posledních dnech zejména u Rajnochovic na Kroměřížsku. Medvěd pohybující se v kraji se chová netypicky, chodí do blízkosti lidských obydlí a ztrácí plachost. Ochránci přírody upřednostňují odchycení medvěda a jeho umístění do zoologické zahrady. Zvíře by do konce roku mohlo být umístěno do záchranné stanice pro handicapované živočichy v Temelíně, kterou provozuje zoo v Hluboké nad Vltavou. Vypuštění zvířete ve volné přírodě reálné není.

Podle hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka (KDU-ČSL) však není vyloučené, že zvíře zaútočí na člověka. Kraj proto spíše preferoval odstřel medvěda a zažádal o povolení k odstřelu, čímž se Čunek stal hlavním terčem internetových vtipálků.