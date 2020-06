Sloní mláďata z pražské zoo dostala jména Amalee a Lakuna. Obě zůstanou v Praze

Praha Amalee a Lakuna, tak pojmenovali chovatelé z pražské zoo sloní samičky, které se tam narodily letos v březnu a květnu. Jde o jména ze Srí Lanky, odkud pochází matky slonic. Slůňata zůstanou v Praze a budou pokračovatelkami rodu. Novinářům to v neděli řekl ředitel pražské zoo Miroslav Bobek.

„Amalee je jméno, které se používá na Srí Lance. Pokud jde o Lakunu, tak je význam jako vyhlídka do budoucna. My jsme ho volili jako takový symbol naděje v době, kdy nejen tady byla zoo zavřená, ale také s ohledem na to, že je to první sloní samička narozená tady jako stoprocentně pražské slůně,“ řekl Bobek. Malé slonice se narodily 27. března a 9. května.





Matkami slůňat jsou slonice indické Janita a Tamara. Obě žijí v pražské zoo od roku 2012. Otcem obou mláďat je 37letý samec Ankhor. Ten před svým příchodem do Prahy zplodil více než desítku mláďat. Sloní samec původem z Barmy je v Praze šest let, před tím byl v německém Tierparku Berlin.

Podle ředitele se v prostorách pražské zoo narodilo pět slůňat, matka prvního z nich však do zoo přijela už březí. Prvními zcela pražskými slůňaty tak byli Max a Rudy, jejichž matkami jsou také Tamara a Janita. Rudolf a Maxmilián, první slůňata počatá a narozená v Praze, přišli na svět v roce 2016.

Sloni jsou v pražské zoo chováni od roku 1933. V současnosti má zahrada kromě nových mláďat sedm sloních obyvatel. Nejstarším členem stáda je samice Gulab, kterou zoo získala v roce 1966. Vedle Janity, Tamary, Maxe, Rudiho a Ankhora žije v zahradě i samice Shanti.

Zahrada má od března 2013 nový areál nazvaný Údolí slonů, který vyšel na 500 milionů korun. Je to největší komplex, který kdy některá z českých či slovenských zoo otevřela.

Zoologická zahrada v Troji se poprvé otevřela 28. září 1931. Do zoo loni zavítalo 1,456.526 návštěvníků. O více než 8000 lidí tak padl její dosavadní rekord z roku 2016. Chová přes 670 druhů zvířat. Patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze.