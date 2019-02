Zimbabwské ekonomice se nedaří, až na malou továrnu na boty

BULAWAYO Bulawayo je sice druhé největší město Zimbabwe, o svou někdejší pověst hlavního města zimbabwského průmyslu ale kvůli ekonomické krizi dávno přišlo. Svědčí o tom opuštěné továrny i rozpadající se sklady. Úpadku ale vzdoruje továrnička na výrobu bot. Neoznačená budova z neomítnutých cihel s jedinou dílnou, v níž se mísí pachy kůže, gumy a lepidla, nevypadá na to, že je po jejích výrobcích ve světě stále poptávka.

Všech 14 zaměstnanců jsou muži a zpracovávají výhradně přírodní materiál. „Lidi už unavují umělé materiály, chtějí přírodní věci, jako jsou ty naše,“ řekl agentuře AFP jeden z dělníků Misheck Sibanda. Pracuje s jemnými kůžemi z hrochů, pakoní i pštrosů.



Kladívko a hřebík

Podnik se sloní hlavou ve znaku byl založen roku 1993 a na památku britského lovce a cestovatele Fredericka Courteneye Selouse, který zemřel v roce 1917, dostal název Courteney. Každý den zde vzniknou tři desítky ručně šitých bot, které jsou určené především na vývoz do USA, Británie a Jihoafrické republiky.



Klíčem úspěchu je kvalifikovaný personál, kvalitní, módě nepodléhající výrobky a řemeslná dovednost. „Děláme ty boty postaru,“ říká ředitelka podniku Helen Emericková.



Kůže se zde nestříhá laserem, k jejímu proděravění postačí kladívko a hřebík. Zpracovává se výhradně ta domácí - z buvolů, antilop kudu nebo krokodýlů - a přišívá se na podrážky z přírodní gumy dovezené z Malajsie.

V pánské a dámské nabídce je zhruba 15 modelů, které se nezměnily několik let. Jde o klasické, pevné boty určené k dobrodružným výpravám, jak stojí v propagaci firmy. Většina párů je kotníkových a jsou v barvách hnědé, černé a pískové. Vymyká se jenom pár dámských modelů v červeném a fialovém provedení.

„Prodáváme do světa, do rozvinutých zemí, zatímco my jsme ‚země třetího světa‘. To je zábavné,“ usmívá se Sibanda. Zimbabwská ekonomika si za posledních deset let nevedla hůř. I když prezident Emmerson Mnangagwa, který je u moci od roku 2017, sliboval zlepšení, Zimbabwanům se stále nedostává hotovosti. V posledních měsících se navíc projevuje nedostatek pohonných hmot, léků, chleba a oleje.

Výpadky proudu

V této situaci firma Courteney prodává výhradně za dolary. Jeden pár jejích bot přijde na 140 až 500 dolarů (3200 až 11.000 Kč). Zimbabwe v roce 2009 kvůli hyperinflaci přešlo z domácí měny na dolary, americké peníze ale rychle došly. Vláda před dvěma lety vydala dluhopisy, ty však postupně ztratily hodnotu. Společnost Courteney si přesto i v této situaci mohla loni dovolit přijmout tři nové zaměstnance. Ředitelka Emericková navíc jejich výběr svěřila personálu. „Oni přesně vědí, co se požaduje. A mají zájem na tom, aby podnik rostl,“ vysvětlila.



Přesto ale její továrna zápasí s mnoha problémy. „Nejhorší jsou časté výpadky proudu. Musíme používat vlastní generátory a zajistit, abychom pro ně měli stále dost paliva,“ říká šéfka továrny.

Specializovaný obchod v centru Bulawaya netrpělivě čeká na další várku bot se značkou Courteney. „Včera tu byl jeden Jihoafričan a nakoupil devět párů pro sebe a své přátele. Prodávám je hned, jak je dostanu. Poptávka je vždy vyšší než nabídka,“ poznamenal majitel obchodu Jay Giga. „Je to tady obtížné, ale my přežijeme, protože nemáme konkurenci,“ říká věčný optimista Sibanda.